台灣擬重開邊境　兩岸航點何時恢復？　陸委會：非常重視正在規劃

受新冠疫情影響，目前台灣飛往大陸僅剩北京、上海、廈門及成都4個直航航點。但台灣或有望在7月放寬邊境防疫措施，屆時兩岸航點是否可以同步恢復受到關注。

對此，台灣陸委會副主委邱垂正周四（9日）表示，「非常重視這個問題」，但必須視兩岸各方面因素進行綜合評估，若有相關進展將適時對外說明。



邱垂正表示，非常重視兩岸航點恢復這個問題，若有相關進展將適時對外說明。（資料圖片）

邱垂正表示，台灣方面非常重視兩岸航點問題，並指大陸為了防範疫情，規定自5月30日起，兩岸航線出入境大陸的航班，旅客要出示48小時兩次的核酸陰性報告，採取更為嚴格的防疫邊境措施。

邱垂正說，要恢復兩岸空運、客運航點，必須要視旅運需求、整體疫情、防疫能量以及兩岸互動等因素，陸委會持續和指揮中心相關部會通盤規劃，「有新進展將適時對外說明。」

據《中時新聞網》報道，廈門台商協會會長吳家瑩則對此表示，以台商角度自然希望航點越多越方便，但從現實面來看，兩岸目前要恢復航點的可能性相當低。她還指，若真的要談航點的開放，民進黨當局應先做好防疫。

兩岸自2008年起展開包機直航，並於翌年發展為定期航班。（視覺中國）

據了解，自簽署「海峽兩岸包機會談紀要」、「海峽兩岸空運協議」後，兩岸自2008年起展開包機直航，並於翌年發展為定期航班。疫情之前，大陸和台灣已分別開放61個、10個空運客運直航航點，每周可飛890個往返航班。

不過，受到疫情影響，2020年2月10日起，兩岸航班從台灣直飛大陸，僅剩北京首都機場、廈門高崎機場、上海浦東機場、成都雙流機場4航點。