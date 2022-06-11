台灣疫情｜新增逾7.9宗本土病例多211死　5兒童重症均為MIS-C個案

台灣中央流行疫情指揮中心今日（11日）宣布，台灣新增79598宗新冠肺炎本土病例，新增446宗中重症，再多211死亡。值得一提的是，新增5宗兒童重症均為多發性系統發炎症候群（MIS-C）個案，病況均改善或出院。另外新增65宗境外輸入病例。



指揮中心發言人莊人祥表示，昨晚10時後因確診病例統計系統轉檔異常，故今日公佈的確診數字，除昨日的病例，亦有部分涵蓋到今天上午通報、原本該列為明天確診病例的數字。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，新增的兒童重症病例均為MIS-C病例，為4男1女，年齡介於2歲至10歲，至今台灣累計8宗MIS-C病例。5人陽性日期都在1個月前，介於4月底至5月中旬，當時皆為輕症個案，確診後約3至4星期才開始出現MIS-C症狀，症狀包括持續發燒、嘔吐、腹瀉、淋巴結腫、喉嚨發紅等。目前，個案病況均改善，其中4人仍住院治療中。

據統計，台灣累計49宗12歲以下兒童重症，當中18例腦炎、9例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、8例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與新冠肺炎有關；上述個案已有17人死亡，5例合併腦炎、4例肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。羅一鈞提醒，家中孩子如曾染疫，6星期內只要出現持續發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐、皮疹、眼睛充血、頭暈等症狀，就要小心可能併發MIS-C。他重申，孩童只要接種1劑新冠疫苗，便可降低超過90%的MIS-C風險。

據馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧日前介紹，MIS-C是感染新冠肺炎後的一種免疫反應，與確診輕症或中重症無關，海外研究致死率約為1%至2%，這是因為病毒雖已清除，卻罕見出現高度炎性反應及多器官系統損傷，發生年齡介於0到19歲，以6到12歲最多，成年人也有可能，但比例很低。