「兩個百年、美中競爭」 左右兩岸關係　台學者：台需防盟友背叛

台灣學者王信賢說，習近平時代的兩岸關係鑲嵌在「兩個百年」和「美中競爭」的內外兩個大局中，大陸對台政策也更主動細緻；台灣的國際能見度雖提高，卻也承擔更高的戰略風險。



據台灣《中央社》報道，國立政治大學東亞研究所上周五（17日）主辦「中共『20大』與習近平執政10周年政策分析」研討會，東亞所所長王信賢在會中分析習近平時代的對台政策。

王信賢表示，兩岸關係目前鑲嵌在「兩個百年」、「中國夢」的中國國內大局，以及美中戰略競爭的國際大局中。在此格局下，台灣不再是中國大陸看待兩岸關係的唯一重點。

他也以詞頻分析的方式，研究習近平自中共17屆全國代表大會躋身領導層後，至今共55篇的涉台演說內容。

研究發現，習近平在十九大後的講話中，提到「中華民族」的次數明顯增多，且脈絡從以往的「民族情感」，轉為連結到中國官方強調的「民族復興」。另外，習近平談「九二共識」和「一國兩制」等兩岸政治定位的次數也增多。

王信賢認為，相較於胡溫時代，習近平的對台政策有承襲，也有創新：第一，延續「反獨」優先，並以研擬「頑固台獨分子清單」等方式精準打擊。第二，續推「經濟促榮」，但強調「主場」思維，亦即吸引台灣人才到大陸，而非以往進口在台灣契作農漁產品的「客場」做法。

第三，持續透過軍機繞台等軍事作為恫嚇，並提出「北平模式」，亦即借鑑國共戰爭中，共軍攻打北京時的「以戰逼和」策略。最後，則是加強國內（反分裂法）和國際（強調開羅會議、聯合國2758號決議案）兩個層次的法理鬥爭。

王信賢說，習近平時代的大陸對台工作有2項主要的頂層設計：第一是2019年的「告台灣同胞書」40周年講話，提出「一國兩制台灣方案」，對台方針由戰略模糊走向清晰。第二則是大陸近期正醞釀、預計二十大提出的「新時代黨解決台灣問題總體方略」，一般預期這會是整合性的對台政策。而值得注意的是，大陸近期頻繁談到「統一後」對台灣的規劃。

「對台灣來說，這是最好的時代，也是最壞的時代」，王信賢說。最好是在於，因為鑲嵌在2大局中，台灣的能見度提高；最壞是在於，台灣需提防「一邊倒」戰略，和盟友可能背叛的風險。

他認為，對台灣而言，最好的因應策略就是保持戰略定力，等待「後習」時代來臨；另外，在中國民族主義高漲時，台灣應將自己的民主成就放在華人的脈絡中論述，以爭取中國社會的支持。

朱立倫：九二共識是「沒共識的共識」 國民黨永遠親美

國民黨主席、前總統候選人朱立倫7日在華府智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）發表「台灣未來方向」演說時表示，九二共識是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，在沒有更好的方案以前，還是要用這樣的方式持續交流。

他強調，國民黨用過去的歷史和現在的行動證明，國民黨永遠都是親美、親民主的政黨。

蔡英文：始終未接受「九二共識」 絕不接受「一國兩制」

台灣總統、民進黨主席蔡英文2019年1月2日在總統府大禮堂針對習近平發表《告台灣同胞書》40周年的紀念談話時，指台灣始終未接受「九二共識」，絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。

她指，「四個必須」是兩岸關係能否朝向正面發展，最基本、也最關鍵的基礎，必須正視「中華民國台灣」存在的事實，必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持，必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，必須是政府或政府所授權的公權力機構民主協商。

她又呼籲中國大陸「勇敢踏出民主的腳步，也唯有如此，才能真正理解台灣人的想法與堅持」。