國民黨質疑快篩廠商資料遭外洩　台食藥署：如有違法絕對嚴懲

在台灣，國民黨立法院黨團今日（25日）質疑食藥署「內神通外鬼」，洩漏申請快篩EUA（緊急使用授權）的廠商資料，導致廠商接到其他公司打來聲稱可協助，並認為行政院以及檢調都應介入調查。對此，食藥署表示，後續會進行了解和調查，如有違法絕對會嚴懲嚴罰。



國民黨團在記者會上透露，黨團接獲民眾具名檢舉，指廠商申請快篩EUA被食藥署要求補件，之後就接到其他公司致電，聲稱可幫助廠商更順利快速地拿到EUA，隨後又接到一自稱擔任某醫院顧問的林先生，表示可以協助。

黨團書記長萬美玲表示，檢舉者質疑送件所附的號碼只有見到文件的人才知道，若非食藥署透露資料，這些電話背後的人是如何獲取資料？其認為，食藥署應出面說清楚，倘真有洩漏資料就已違反刑法，洩漏工商秘密者可處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元（新台幣．下同，約7925港元）以下罰金。黨團首席副書記長李德維亦指，事件疑為「生醫黃牛」，絕不能讓這樣的黃牛來發「國難財」。

另一方面，針對美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑遭混中國大陸製劣品，黨團總召曾銘宗表示，大鑫申請EUA過程有重重黑幕，其負責人黃南競和衛福部長期往來，其中2018年衛福部食藥署委託黃南競研究計畫，金額高達328萬元（約86.6萬港元）。他要求衛福部說清楚大鑫通過EUA，是誰替黃南競關說、護航，檢調也要依法查處。

食藥署對此回應，表示已通知政風單位，後續會進行了解和調查，包括大鑫案等均已進入司法調查程序，檢調透過政風也取得相關資料，如有違法絕對會嚴懲嚴罰。