後蔡英文時代的最後強勢

2022年台灣地方縣市九合一選舉定於11月26日舉行，距今已不到五足月，做為執政黨的民進黨迄今仍在台北市與新北市這兩大指標直轄市面臨人選難產處境，堪稱歹戲拖棚。有別於國民黨接連在台灣六大直轄市（以下簡稱六都）定下角逐人選，來勢洶洶，民進黨集體在「後蔡英文」時代，則在應對黨內權力轉折與世代梯隊能否承先啟後的疑問中，匍匐前行。

北台灣3市成2022年大選重中之重

儘管國民黨聲勢依舊孱弱，國民黨主席朱立倫的政治聲量不如以往，但在備戰2022年底的地方選舉提名作業上，國民黨端出來的「菜色」卻千里飄香。在台北市長人選方面，國民黨毫無意外推舉了被賦予黨內「明日之星」地位的立委蔣萬安披袍上陣，企圖複製當年馬英九在台北市的勝果；在桃園市方面，朱立倫力排地方眾議，強推「院長級」的張善政空降參選，產官學經歷深厚且強競爭的張善政一出，立即逼得民進黨重新佈局桃園，棄地方立委爭取不顧，改臨時徵召原新竹市長、47歲的黨內新星林智堅應戰。新北市與台中市則在現任市長侯友宜與盧秀燕爭取連任下，選情保持穩定領先局面；南台灣的台南與高雄則依舊屬於民進黨贏面大的局勢。

國民黨立委蔣萬安佈局台北市長選戰，競選團隊逐步到位，馬英九前幕僚也相繼加入支援。（資料照片）

若以上屆（2018）年的地方選舉結果為標準，彼時民進黨慘敗，於全台20個行政區僅獲6席，六都之中只得桃園與台南兩市（高雄市則在2020年舉行市長補選後重新由民進黨取得執政），今次選舉，民進黨要能立於「不敗」，則必要在六都戰場有所突破，但目前看來，唯有傳統綠營票倉的台南與高雄享有優勢，民進黨在雙北、桃園與台中的戰況都不甚樂觀。

反觀國民黨一造，對於朱立倫而言，新北與台中兩市若無意外，勝果似囊中取物，台北市與桃園市的選情也基本向好，只要國民黨得以在「六都過半」，不論其他縣市選情如何，皆可視為一場久違的勝利。

由此觀之，在中南部縣市藍綠翻盤機會不大的情況下，北台灣的雙北與桃園選情，將決定2022年地方選舉的政黨勝敗評比。

曾與韓國瑜搭檔競選2020年台灣總統大選，讓張善政同步收穫了「韓粉」的好感，被認為在選民「藍大於綠」的桃園選區有正面助益。圖為2019年11月11日，韓國瑜宣佈張善政為總統大選的副手搭檔。（Facebook@韓國瑜）

蔡英文強勢主導避免選後「跛腳」

享有中央執政優勢的民進黨，對於外界過往質疑北北桃三市人選遲遲不出，多好整以暇回應，直至今刻，好整以暇的美好想像已然在民進黨支持者的腦海中逐漸破碎，徒留以拖待變、生不出勝選人選的焦慮。

身兼民進黨主席的蔡英文，這段期間強勢主導各縣市人選提名，多成為台灣報章舊聞，不是什麼新鮮事，以蔡英文為中心代表的「英系」，拉幫結派累積多年，在民進黨派系共治的傳統中，已是「中流砥柱」，黨內各派系在競爭之中，也得識時務服從於蔡英文派系平衡的要津，放眼行政院長蘇貞昌（蘇系）、立法院長游錫堃（正國會）與副手賴清得（新潮流）等人，「各司其職」，足以觀之。蔡英文強勢主導重要選區人選提名，不過是承繼她的權力運作舊業。

事實上，蔡英文在今次提名作業展現強勢，既是統領黨內派系、既有權力結構下使然，也有避免她在第二任期即將邁向下半場，必須積極出手捍衛、避免提前淪為「跛腳」總統的必然。

蔡英文發展「英系」有成，也善於黨內派系平衡，但與陳水扁「相互制衡」的術法存在相當不同。（資料照片）

回顧台灣在民主化後的政治發展，過往如李登輝、陳水扁到馬英九，三人皆任滿兩屆，且都在第二任期遭受嚴重的政府信任不足、個人聲勢驟滑景況，隨後致政黨輪替。以「前朝」為誡，真促使三人進入「後李登輝」、「後陳水扁」與「後馬英九」時代的關鍵，都是在於三人第二任期的期中選舉敗選，方依次進入為時兩年權力下放的「跛腳」階段。

如今，身兼民進黨主席的蔡英文牢牢掌握縣市長提名權，樹立權威、拒絕權力被其他派系提前瓜分之餘，力搏勝選以期選後政局持續掌控，令「英系」能量延續都是主因。然而，民進黨在北台灣三大直轄市的選情不見樂觀，代表民進黨參選桃園市長的林智堅，近日深陷論文抄襲風波，年輕有為的清新形象大打折扣，為原先與張善政力拼五五波的競爭局勢蒙上陰影；另一方面，雙北市的候選難產，除了顯見民進黨一時間難有禦敵致勝的人選外，也道出了民進黨中央深諳此局左右未來政黨局勢的重要性，見諸台北市選舉人口216.7萬人、新北市選舉人口達332.1萬人，其份量不輕，北三都萬一盡失之重，再三提醒着蔡英文的「跛腳」遠慮，奈何只得舉步維艱，報派人選一日數變。

後蔡英文時代：一英當關 天王斷層

綜觀民進黨應對即將到來的地方大選，又以雙北人選難產與組合眾多為例，反映的舉棋不定，多折射渠等在「後蔡英文」時代面臨的問題，縱然時事變化推陳出新，皆無改蔡英文面對第二任期中選舉必要展現的最後強勢。在蔡英文的利益之外，也若干透出其黨內菁英對「後蔡英文」時代來臨的不安，生致蔡英文政權利益與民進黨各派系利益分殊的縫隙，「一英當關，天王斷層」的現實，也同步側寫了民進黨黨內派系結構今昔有別的風貌。

2014年，柯文哲決定參選台北市長，並與民進黨贏得勝利；2018年，民進黨決議自提人選，正式宣告白綠分手，雙方關係也不斷惡化，至今仍常隔空駁火。（資料圖片）

不同於過去幾屆台灣地方、尤其指標性直轄市選舉，民進黨多有「扁朝」期間「中央級」「天王出征」的歷史，例如2010年蘇貞昌代表參選台北市長、蔡英文披掛新北市長選舉，2014年游錫堃老驥伏櫪同朱立倫競爭新北市長，黨內「大姐大」的陳菊更是自2006年即「霸屏」高雄政壇，直到2016年才卸任。雖然其中只有陳菊長年在民進黨傳統優勢選區締造勝果，其餘人選皆以敗選告終，但彼時「天王出征」北台二市，相當程度表現了當年民進黨內各派系要角崢嶸的競爭樣貌。

爾今，蔡英文強勢主導黨機器多年，黨內派系雖猶在，但在「英系」相當前沿的情況下，派系要角崢嶸的面貌今昔出現變化，「一英當關」下，民進黨內曾經自豪的「衝突、妥協、進步」的「天王式競爭」不再，取而代之的是各路為爭取蔡英文關愛眼光的扈從式提拔。放眼入列今朝有機會直攻北台直轄市的人選，從呼聲最高的陳時中，到林佳龍、陳建仁、潘孟安，黨內外聲勢都與前一代黨內菁英存在斷層落差。

樂觀言之，民進黨現正處在黨內下一梯次、中世代接班替補的轉換期，誰能借由勝選上位，便提早取得黨內未來十年領導地位，但悲觀來論，民進黨除了長年固守南台灣有成外，當年「天王出征」雙北雖告鎩羽，但彼時至少帶動或維持了黨的好戰士氣，惟今日在蔡英文強勢主導以避免「跛腳」顧慮，與「一英當關」充滿扈從式提拔的結構下，一旦民進黨年底選戰六都戰況不理想，失去的將不只是地方執政版圖席次，也將迎來黨內權力轉折與世代梯隊接班青黃不接的困局，加之各方整備「後蔡英文」時代倒數計時，民進黨與蔡英文政權的真正憂患，恐怕不在各方短期看到的選前，而在混沌且不能明的選後。