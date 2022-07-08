安倍晉三遇刺｜蔡英文感驚訝：台灣最堅定的摯友　嚴厲譴責暴力

日本前首相安倍晉三今日（8日）遭槍擊事件震驚全球，台灣總統蔡英文事後發文表示，安倍不僅是她的好朋友，更是台灣最堅定的摯友，相信大家跟她一樣，對消息同樣感到驚訝與不捨。



今日早上10時30分左右，安倍晉三在奈良進行街頭演說時遇刺中槍倒地，影片顯示其襯衣上左胸位置有大片血迹。報道稱，安倍晉三在發表演說僅1至2分鐘便遇襲，疑兇從他背後僅3米開了兩槍。

蔡英文於早上差不多時間正在總統府內接見美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）訪問團，之後才接獲安倍在行程中遭到槍擊的訊息。對此，蔡英文表示：「台灣與日本同為民主法治國家，我要代表我國政府，嚴厲譴責暴力不法行為。」她還請外交部及駐日代表謝長廷向日本政府及安倍的親屬表達關心跟慰問之意，並且密切關注後續的發展。

蔡英文又提到：「安倍前首相不僅是我的好朋友，更是台灣最堅定的摯友，長年以來力挺台灣，推動台日關係進展不遺餘力。希望安倍前首相能儘速脫離險境，希望我們的好朋友，能夠有平安的消息傳來。」

蔡英文3月底曾受邀與安倍視訊對談。（台總統府提供）

蔡英文與安倍晉三在今年3月22日曾經公開交流，當時日華議員懇談會總會於東京舉辦年度大會，蔡英文受邀與安倍視訊對談。

雙方就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見，對談將近30分鐘。