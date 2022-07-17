統派內卷　國民黨內的「安倍困境」

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，震驚全球，蔡英文政府積極應對，除了直接宣告全台公家機關、學校下半旗致意，隨後賴清德巧藉「私人行程」名義赴日親祭，「全過程參與」讓民進黨順勢刷滿一波「台日友好」的內外宣傳，台灣民間「樂見其成」，在野陣營也苦無說不的空間。

在野的國民黨五月方結束以「親美」為要的朱立倫訪美行，對於安倍身後的「遺產」，國民黨顯然不願呆坐讓民進黨領跑在前，只見朱立倫火速跟進，令中央黨部同下半旗，該決定飽受黨內與深藍支持群體抨擊，包含前黨主席洪秀柱、媒體人趙少康、孫文學校總校長張亞中等人皆發文質疑，新黨等統派團體甚而率眾前往國民黨中央黨部抗議，點名朱立倫此舉踐踏黨格、國格。

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不料，鐵了心走「親美和日」路線的朱立倫，繼為安倍下半旗後，7月14日再傳朱立倫擬定八月赴日出席日本政府為安倍舉行的「國葬」，消息一出，火上加油深藍群體心中怒氣，接連兩件涉安倍事，一再翻攪泛藍陣營內部的對日情結與思想矛盾。

儘管朱立倫就任國民黨主席以來，個人政治聲望並未隨之水漲船高，但從日前強勢提名年底地方選舉人選名單，到無畏黨內「異見」，赴美高調「投誠」，再到藉安倍後事謀局，遂行對日「政黨外交」，就此一意孤行卻關關過的態勢評價朱立倫黨中央，實謂強勢領導，並不如外界想像般中弱勢。

然而，頭頂鋼盔的朱立倫，縱使關關難過關關過，無法致黨內意見與黨中央心口合一，也是朱立倫雖具強勢領導地位，卻力有未逮的痛處。就抨擊蔡英文高調回應安倍遇刺一事，不乏見國民黨立委召開記者會，以台灣染新冠肺炎死亡人數破萬，抨擊蔡英文第一時間悼念的不應是美國總統拜登的狗，而是近萬名亡者的家屬。該立委雖不直接點名安倍等同「拜登的狗」，但朱立倫跟降半旗、宣佈赴日參加為安倍舉行的國葬，無疑同蒙其害。

7月11日國民黨主席朱立倫赴日本台灣交流協會，表達對安倍前首相的敬意。他說，安倍前首相是台灣永遠的好朋友，向安倍前首相表達最誠懇的謝意，最真切的追思。（國民黨提供）

根據國民黨規劃，朱立倫八月訪日行程在安倍遇刺之前便已在規劃，並非安倍出事之後才拍板出行。朱立倫率國民黨眾結束美國行後，訪日只是早晚的事。眼見民進黨專美日於前，「喪禮外交」確實是國民黨發展對日關係的一個機會，就政黨外交的禮節來說，也不算太過分。況且，就現階段國際情勢評判，國民黨就算做多對美、對日外交，也很難期待能在結構上帶來多大改變，不太可能倏忽增加太多支持，過場的象徵意味遠大於實質。

兩相對照下，朱立倫代國民黨跟降半旗的政治宣示，比起朱立倫基於倫常與政黨政治禮節去弔唁的表態，當屬前者更為強烈。這也不怪新黨與藍天行動聯盟等統派團體對此大表不滿，認為表態太過。綜觀台灣內部深藍目前的亢進，撇除針對朱立倫個人領導的抵制，更多是將國民黨在這波安倍遇刺事後的涉日作為、乃至於規劃訪日出席為安倍舉行的國葬，一刀劃成不應、不能也不可為的紅線。但事實上，國民黨務高層訪問日本本身不當是為紅線，只要相關人等不在期間輕賤國共與兩岸關係紅線為代價，國民黨對外行政黨外交基本也沒所謂。

只不過，也正因為朱立倫在路線上的一意孤行，外界才有機會探明泛藍陣營內部，深藍群眾與想要持中的國民黨之間的思想差異。就媒體傳播來看，十分有趣的一點在於，新黨率眾赴國民黨中央「鬧事」，所獲聲量與關注遠勝以往統派對抗民進黨甚多，其所謂朱立倫踐踏黨格、國格，只是這場泛藍內部、統派內卷化的過場口號，不脱離台灣社會主流被民進黨牽着走，統派聲量長期受到生存壓制的被動，在台統派既找不到有效辦法抵抗，也沒有辦法轉變為新的形態詮釋，泛藍陣營內部只得競相付出更多努力，以爭奪有限的政治資源。為安倍降半旗、赴日出席安倍國葬，可謂近年少有迥異於兩岸議題的外生項，有了新的燃點，遂引發出乎外界預料的新黨公然組織行動抗議國民黨的畫面。

「新黨」長期提倡兩岸統一，甚至已主動提出新黨版的「台灣方案」。（Facebook@鬱慕明觀察站）

此外，深藍群體反彈國民黨應對安倍後事的處置，劃死紅線，更多是基於兩造間史觀差異使然。儘管朱立倫一再解釋安倍與國民黨之間有深厚的友誼，「這是表達對亡者的尊敬，也是表達對安倍長期支持台灣的謝意」，但這些禮節上的說法，都不足以回應黨內就日本對侵華戰爭不道歉、不反省，安倍卸任後參拜靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不賠償，國民黨何以為其降半旗的叩問。其中來自新黨的質疑最為直白，指控朱立倫身為國民黨主席，豈能同意為日本軍國主義復辟而獻身？此舉等同與蔡英文同聲一氣。

簡言之，在一定程度的意識歸屬上，安倍與蔡英文在深藍群眾的底心是等號之人，國民黨中央此刻與深藍在涉日事務上的矛盾，既是台灣內部統獨分歧的延伸，也是泛國民黨陣營長年史觀發散的後果，一樁安倍後事竟引得泛藍統派內卷，相信已出乎朱立倫原本以為只是推動政黨外交那般簡單，距離朱立倫八月赴日尚有一段時日，相對民進黨一方「造勢」終了，泛藍陣營內部之鬥恐怕才正要開始。