安倍晉三逝世｜曾憂習近平連任後攻台　冀美日台共建安全共同體

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊不幸身亡。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫昨（17）日在Facebook（臉書）分享，產經新聞前政治部長石橋文登日前在櫻井佳子的網絡節目談到安倍晉三的往事，並表示安倍晉三擔心習近平在中共二十大連任後的前半任期攻台，形容台海局势非常危險。



石橋文登提到，安倍晉三很擔心台海有武力衝突的危險，他曾說「習近平的第三個任期的前半段很危險，日本一定要做好準備。」才提出了「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」、「日本要考慮和美國核共享」、「要把國防預算提高到GDP的2%」甚至投稿到美國《洛杉磯時報》，要求美國改變對台的戰略模糊戰策，目的是要共建安全共同體，警告中國不要在台海輕舉妄動。

安倍晉三曾說「習近平的第三個任期的前半段很危險，日本一定要做好準備。」，要求美國改變對台的戰略模糊戰策。（Getty Images）

他指，安倍最想做的事情就是在自己任內修改日本憲法，但因為疫情只好把這個事情交給黨內後進，在安倍過67歲生日時，他卻對好朋友麻生太郎說：「如果允許的話，還想再活3年。希望可以活到70歲。」

他在2018年曾到首相官邸找安倍，發現安倍不停地在安排新的工作，讓他不禁問安倍為何要那麼忙，安倍回答他父親是在67歲時過世，他的身體不如父親好，所以要把人生當作還剩4年來安排，能做越多事情越好。

他表示，安倍晉三非常尊敬父親安倍晉太郎，許多處世哲學、待人接物等都是來自於父親，安倍晉太郎曾擔任過許多重要職務，在離首相一步之遙時，就因為癌症而逝世，享年67歲。

他說：「做為政治家的安倍晉三，一直以『向死而生』的態度在運籌帷幄。他原來打算要用3年的時間，來緩解台海危機。」沒想到7月8日在奈良街頭槍擊身亡，和安倍父親一樣，享年67歲。

石橋文登在1990年代末開始與安倍晉三交往至今，石橋與當時為首相的安倍晉三常常在電話中像朋友般聊天。日本報社會派年輕記者與有潛力的年輕國會議員培養感情，等到這些政治人物成為重要人物後，就比較容易拿到獨家消息。