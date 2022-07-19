雙城論壇｜柯文哲提軍機擾台　龔正：秉持一家親，兩岸離不開政治

臺北市與上海市為持續推展市政交流經驗，今（19）日(舉辦「2022臺北上海城市論壇」，今年論壇以視像方式在兩地會場舉辦，由臺北市長柯文哲、上海市長龔正兩市市長率相關局處主管及人員出席論壇。



柯文哲：兩岸對立加劇，不應當有敵意

柯文哲致詞提及，這幾年台海局勢緊張，兩岸對立加劇，台灣參與世界衛生大會、解放軍軍機頻繁出現在台灣西南海域、台灣的鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出大陸受阻等爭議焦點，傷害兩岸民眾之間的感情。

他認為，政治可以分歧，但兩岸人民不應當有敵意，繼續爭吵、 雙方已讀不回，甚至政治操弄只會讓兩岸關係更糟，透過溝通協商、尋求互相諒解，才能讓這些台灣民生問題得到解決。 這也是繼續舉辦雙城論壇的初衷。

龔正致詞時說，將秉持「兩岸一家親」的理念，一如既往的「為雙城謀發展、為同胞謀福祉、為民族創未來」。（台北市政府）

龔正：兩岸交流離不開政治基礎

龔正回應，這些爭議焦點都曾得到解決，「這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍堅持舉辦論壇，是為了增進雙方的理解，為改善兩岸關係累積善意。」

他強調秉持兩岸一家親，「一如既往地關心台胞、台企在滬發展，為台胞在上海學習、就業、生活、創業提供更多的便利。」並表示台北的城市治理精細、生態環境宜居、人文底蘊深厚，有許多值得上海學習的先進理念和生動案例，期待和台北分享經驗，加強合作。

就態度強硬，柯文哲在論壇後回應因為疫情只能線上辦論壇，只好拿到檯面上講。柯文哲直言「今天只是表達一些台灣人民不爽的地方」。

柯文哲反問解放軍軍機擾台是總統職責還是台北市長職責，「每天在叫共機擾台，你沒有辦法解決，這是我們的問題嗎？是我要去面對的問題嗎？」

今年雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，兩市副市長亦就「節能減碳、淨零排放」議題發表主題演講，相互分享兩市面對氣候變遷挑戰的因應政策及具體作為，期盼在全球淨零排放路徑上共盡一份心力，留給下一代宜居永續的家園。

今年雙城論壇在循環經濟、智慧交通及圍棋運動等領域，由雙方業務主管局處簽署合作備忘錄；在循環經濟方面，雙方不定期分享兩市循環經濟政策推動相關的資訊、經驗與成果分享，實質促進產官學界交流。

在智慧交通方面，雙方互相分享智慧交通推動經驗及成果，互邀參與對方城市舉辦的智慧交通相關活動；在圍棋運動方面，雙方將推動兩市圍棋運動賽事，共同提升兩市圍棋運動選手的競技水準，增進圍棋運動教練等專業人員的交流。