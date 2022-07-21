安安逝世｜贈台兩熊貓將18歲「讀清華」誕兩女　囡囡婚事成難題？

海洋公園大熊貓安安逝世，是1999年贈港的兩隻大熊貓之一，另一隻「佳佳」亦已離世，兩隻終年分別35歲及38歲。

在台灣，台北市立動物園目前有4隻大熊貓，即是2008年獲贈的「團團」、「圓圓」，及牠們在台誕下的兩名女兒。「團團」、「圓圓」即將滿18歲，而兩名女兒分別9歲、2歲。根據公開報道，4隻大熊貓都沒有嚴重健康問題。

值得一提是，園方為4隻大熊貓每年提供的經費高達數百萬元（新台幣．下同），較園內其他動物來說十分優渥。更令你意想不到是，團團、圓圓和女兒圓仔已經是「清華大學學生」。不過，由於台灣沒有適齡的雄性熊貓，兩名女兒的婚事成為難題。



熊貓見證兩岸關係變遷

2008年12月23日，中國大陸贈送一對國寶大熊貓（「團團」與「圓圓」）給台灣，而於2011年4月16日台灣回贈給中國大陸一對長鬃山羊與台灣梅花鹿，而稱之為兩岸互贈保育類動物。兩頭大熊貓來自四川臥龍自然保護區，現居於台北市立動物園，而台灣回贈的長鬃山羊與梅花鹿則於2011年4月16日送往山東省威海市森林公園。

熊貓贈台事件引起許多關注，也歷經波折。自1988年起，台灣民間團體和洪文棟等政治人物，致力於促成熊貓來台，於1988到1991年三次向主管部門提出申請，皆遭到否決。對台灣政府而言，輸入保育類動物需要符合瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約「國與國輸入」規定，因此輸入熊貓遭到政黨的高度關注。

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2008年馬英九政府執政後，大力支持將熊貓輸入至台灣，8月14日大熊貓被核准輸入台灣，12月23日，大熊貓抵達台灣。2013年7月6日，圓圓產下了1隻雌性熊貓，台北市立動物園確定名字為「圓仔」，經公眾投選命名選出此名。「圓仔」在2014年1月6日與公眾見面。2020年6月28日，圓圓再度產下1隻雌性熊貓，台北市立動物園經過公眾投票確定名字為「圓寶」。

2014年1月22日，國立清華大學校長陳力俊，至台北市立動物園，頒發「學生證」給熊貓圓仔一家人。

囡囡婚事成難題？ 曾提議「登陸相親」

2018年8月，圓仔歡慶5歲生日，由於已經進入成熟的繁育年齡，還一度出現「假孕」狀態，讓外界開始替圓仔的婚事著急。對此，大陸「熊貓之父」張和民表示，已經幫圓仔物色不下「10名帥哥」，希望她參與「繁殖計劃」，登陸挑選另一半。

張和民是四川臥龍國家自然保護區管理局局長，也是大熊貓「放歸山林」計畫的倡導者。1983年他到四川臥龍大熊貓研究中心工作，四年後公派美國進修，在1989年底回到四川，用人工培育的方式解決大熊貓繁殖的技術問題。

被稱為大熊貓之父的張和民也是團團和圓圓來台的主要推手，他還曾在2014年到台北探望圓仔，張和民當時表示，已經替圓仔物色不下「10名帥哥」。2018年他接受《ETtoday新聞雲》採訪，張和民又提及圓仔的婚姻大事。

他表示，非常希望圓仔能參與繁殖計劃，可以回到大陸來選她的郎君，或是大陸派技術員過去，帶著熊貓的精液過去做人工授精，「但還是希望她能回到熊貓的大家庭中挑選夫婿，這是最好。」

張和民提到，一直和台北市立動物園有接觸，每年都有技術人員來往，陸方對團團和圓圓也非常關心，只要大家同意進行友好的合作，圓仔的「婚事」很快就可以完成，「完成後再回去也沒有問題」。