汪洋談「九二共識」求同存異　趙春山：變的是大陸混淆民國和台獨

全國政協主席汪洋昨（27）日在「九二共識」30周年座談會強調求同存異。前總統馬英九兩岸政策智囊趙春山教授說，當年「同」和「異」的內容，至今都未改變，變的是大陸現在將中華民國和台獨的概念加以混淆。

趙春山主張，兩岸當務之急是恢復談判，化解對「異」的分歧，關鍵在於「怎麼認知大陸對中華民國存在的現實」



對於汪洋在北京座談會發言，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，這次談話和過去大陸的基調沒有太大差異，大陸仍重申以往對台政策的一貫主張，堅持兩岸互動要以「九二共識」為基礎，也強調以談判促進和平統一，仍是北京的主旋律。

他注意到，汪洋在談話中以「求一個中國之大同，存兩岸分歧之協議」，再度強調「求同存異」。對於「求同存異」，趙春山說，兩岸1992年的香港會談是為處理兩岸人民事務性協商涉及的公權力問題，而非兩岸政治地位，因此本質上就是「求同存異」。

所謂「求同」，是兩岸各自的憲法都有一個中國概念；「存異」，則是雙方對「一中」的不同解釋，台灣認為一中是中華民國，中國大陸認為是中華人民共和國，雙方因此擱置爭議，在尊重彼此法律基礎上，才有「九二共識」。

時任國民黨總統候選人韓韓國瑜在2020年1月11日在台灣高雄舉行的台灣總統選舉的支持者。（Getty Images）

趙春山認為，2016年民進黨政府上任以來，總統蔡英文依舊強調以憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸關係，憲法上「同和異都沒有變化」；變的是大陸看待「異」的方式，將「中華民國」和「台獨」的概念加以混淆，這是過去馬英九政府時代沒有出現的。

他認為，這和民進黨和中共間互信不足，以及美中關係大環境變化等背景有關。雙方誤解越來越大，如美國對台軍售被北京解讀為「以武謀獨」，台灣購買疫苗又被北京認為是「以疫謀獨」。

蔡英文在2020年1月10日在台北舉行的總統選舉前的集會上發表講話。（Getty Images）

趙春山主張，大陸若對「異」有不同看法，當務之急是恢復兩岸談判，來化解對「異」的分歧。「大陸不能透過對『異』的懷疑，作為恢復談判的前提」，問題的關鍵是，「大陸對中華民國存在的現實，是怎麼認知的？」

對於汪洋在會中對台灣民眾稱「統一有好處」，趙春山說，統一涉及的是龐大的政治工程，必須心靈契合，並非1992年會談處理的問題。他也認說，統一有無好處應由台灣老百姓來感受，而非北京片面提出「一國兩制」台灣方案即可。

他也說，未來中國大陸若要透過「惠台政策」、國民待遇等方式「促統」，也不能跳過台灣公權力，否則將倒退回1992年會談前的狀況。

國家主席習近平於2019年1月2日在北京人民大會堂舉行的《告台灣同胞書》發表40周年紀念活動上發表講話主張，攜手推動民族復興，實現和平統一目標；探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐；堅持一個中國原則，維護和平統一前景；深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。（Getty Images）

「九二共識」30周年座談會26日在人民大會堂舉行。汪洋強調，推動兩岸關系和平發展、推進祖國和平統一進程，是全體中華兒女的共同願望，是中國共產黨解決台灣問題的基本主張。要堅持一個中國原則和「九二共識」，共創祖國統一的歷史偉業，共享民族復興的偉大榮光。除汪洋外，尤權主持座談會。萬鄂湘、蘇輝等出席。中央和國家機關有關部門、人民團體負責人，海協會在京理事及部分在京台商台人代表等參加。

針對大陸辦理「九二共識」30周年座談會，大陸委員會今（26）日發表《沒有「九二共識」是事實、兩岸互不隸屬是現狀》新聞稿重申，中共長期威脅台灣的民主價值和生活方式，其當局定義「一個中國原則」的「九二共識」，企圖否定中華民國主權，台灣從未接受，這更非兩岸關係本質。政府政策一貫，致力捍衛國家主權及台灣民主，兩岸互不隸屬是客觀的事實與現狀，唯有對岸放棄對臺軍事威嚇與侵犯、和平理性處理分歧，才是維護臺海和平的優先要務。

2020年總統、副總統宣誓就職典禮。（總統府）

新聞稿指，陸委會強調，「過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對中華民國台灣是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。當前國際社會嚴重關切中共擴張政經勢力、在臺海製造衝突、破壞民主自由及國際規則秩序，更脅迫各方妥協於其錯誤的政治主張與行徑，這些是地區不穩定風險升高的嚴峻挑戰」。

新聞稿稱，蔡英文也強調，「台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，只要各方團結一致，就必能阻止威權擴張、讓民主蓬勃發展。陸委會指出，台灣的未來由2300萬台灣人民共同決定，不會接受單方設定的政治前提及終局路徑。中共當局應正確判斷情勢、承擔國際責任，唯有放棄對臺用武、和平處理分歧，務實面對「四個堅持」的台灣共識，雙方才能有意義的開展良性互動、健康交往」。