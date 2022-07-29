台專家：「中國認知戰」灌輸負面情緒　可藉支持東突等運動反制

據台灣中央社報道，中共對台實施「認知戰」模式多元，中央研究院分析，戰場已從實體交流轉為網絡、精準投放廣告等新興媒介，像是將資訊貧乏的內容農場轉為內嵌意識形態的知識百科等，值得台灣警惕。



中研院歐美研究所副研究員洪子偉與國防安全研究院費時2年分析中國大陸對台認知戰的模式，並從認知科學的預測編碼模型來解釋其機制、評估成效以預測未來發展，研究成果7月刊登在牛津大學出版期刊《全球安全研究》（Journal of Global Security Studies）。

洪子偉稱，中國對台認知戰模式多元，過去中國經濟發展強勁時喜用正面宣傳，包含提出多項誘因及促進兩岸交流的措施等吸引台灣民眾，但隨美中貿易戰、疫情等因素，近年已逐漸轉為「負面情緒的動員」，像是製造假新聞分化台灣民眾以及片面禁止台灣農產品輸入等，都是一種對台警告與擾亂的認知作戰。

圖為洪子偉。（中央研究院網站）

即使不採信仍「形成負面衝擊」

洪子偉說，認知戰的影響相當複雜，即便大腦不採信虛假的資訊，仍會增加大腦認知處理成本、形成負面衝擊，而對於公共事務缺乏足夠知識或興趣的年輕人，反而可能更依賴外部訊息而易受影響。

他稱，研究發現，中國負面宣傳方式近年已逐漸進化，像是將原本資訊貧乏的內容農場，如每日頭條（kknews）網站等，包裝成內嵌意識形態的知識百科，可能特別宣傳「美國如何背棄盟邦」、「美國亞裔與非裔如何受到歧視」等「美帝」的惡劣作為，意圖挑撥民主國家的同盟關係。

此外，他也提到一些談論生活知識、娛樂、科普等內容，談到的國家、城市、法規、觀念等「也都是中國的」，這些豐富訊息主要都是剽竊自中國學術網絡或微信公眾號，「內容都已經過中共審查」，以「潛移默化」的方式影響台灣讀者。

洪子偉認為，抖音（國際版為TikTok）對年輕人接受資訊影響非常大。（視覺中國）

年輕人用抖音等 暴露在資訊操弄風險下

洪子偉表示，網絡已成中國認知戰重要手段，也許年輕人數碼識讀能力往往較資深公民佳，甚至不少中國的正面宣傳也會被做成哏圖來嘲弄，但由於年輕人使用網絡的時間通常都較長，加上受到同儕壓力影響，會使用中國網站、社交平台如抖音等，其實更容易暴露在資訊操弄風險下，值得警惕。

不過，洪子偉說，台灣對於中國認知作戰的抵抗力並沒想像中來得差，「要警覺但不必過度緊張」，因為每次的認知戰都是民主社會免疫系統的練習，不須針對特定言論控管，才能維繫得來不易的言論自由。

但洪子偉也建議，政府可以透過提高「透明度」、「公平競爭」與「多元語言政策」等來強化民主社會的體質，像是比照澳洲政府定期報告境外勢力活動情況、要求學者與傳媒自我揭露中資資助情況、針對有違公平競爭的企業或傳媒平台加以限制等。

圖為2021年4月16日，英國駐華盛頓大使館外面有東突厥斯坦民族覺醒運動的支持者示威。（Getty Images）

台可加強對東突、維權運動支持

「反擊也很重要」，洪子偉說，研究也發現「中國對台網絡認知作戰在其鎮壓香港民主運動期間銳減」，代表中國沒辦法同時打贏兩場認知戰。

他稱，從源頭打擊才是根本之道，台灣可以加強對中國境內東突團體與廣大維權運動等支持。「極權國家其實本身更害怕認知戰，加上語言的複雜特性，隱喻、影射言論都難以透過機械人控管，一則異議帖文在被刪除前幾小時都有可能達到百萬次點閱。」