佩洛西訪台｜拜訪立法院首度公開談話　重提30年前天安門抗議一事

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）展開訪台行程，今日（3日）早上近9時前往立法院拜訪。由於立法院長游錫堃確診新冠肺炎且篩檢仍為「陽性」，故由副院長蔡其昌代表立法院率四大黨團總召接待歡迎佩洛西。

蔡其昌致詞時提到，佩洛西是美國政壇捍衛人權的燈塔，有佩洛西在的地方，民主、自由、人權，就不會孤單。佩洛西則表示，美國對台灣支持是跨黨派的，此行希望互相交流、增強合作，並希望台灣在全世界能受到肯定。



根據立法院發出的採訪通知指出，蔡其昌上午9時會晤佩洛西一行，地點為立法院正門2樓大會客室。

蔡其昌表示，佩洛西是美國政壇捍衛人權的燈塔，全世界嚮往民主自由的人都記得，她1991年在北京天安門聲援中國民主運動人士，無懼被驅逐出境，展現崇高的道德勇氣。2017年，她又在美國國會接見香港反送中的民運人士，大力推動《香港人權與自由法》。2019年，當眾議院壓倒性通過法案時，她那句「美國與香港同在」，振奮了全世界無數人們，「可以說，有佩洛西議長在的地方，民主、自由、人權，就不會孤單」。

他又提到，佩洛西去年在立法院主辦的「開放國會論壇」中致函表示，美國會繼續與台灣同在，堅定不移，致力維護台灣人民的自由、安全和人權；任內也主導眾議院推動多項友台法案。今年2月，佩洛西更帶領眾議院通過《2022美國競爭法案》，呼籲美國行政部門，為台駐美代表處正名進行協商。他強調，佩洛西是台灣的摯友，而台灣也是美國可靠、可信賴的盟友。台灣絕對會堅定立場，和美國以及全球民主同盟夥伴，一起挺身，堅決捍衛民主、自由、人權，堅決守護得來不易的，民主自由生活方式。

佩洛西亦在立法院首度發表公開談話，對蔡其昌提到她是「台灣的朋友」，她覺得是很大的讚美，但認為她其實是代表國會的同事接受這項殊榮。她又提到，通常國會議員到海外出訪有3個目的，一是安全，包括在美人民及全世界人民的安全，二是經濟，將繁榮拓及全世界，第三則是關於治理。

佩洛西表示，美國國會許多人權相關法案是跨黨派的，希望未來美台議會之間能有更多往來交流，這也是總統拜登提出印太相關戰略之後，他們也大力支持的具體行動。

她續對台灣表示肯定，提到在治理方面，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多方面都有非常領先的成就，包括防疫方面更是突出，防疫不只是公衛，同時也是國安、經濟及治理議題，美方非常讚賞台灣在這方面有那麼多出色表現，期待未來能在相關領域繼續合作。

她進一步稱，接下來期待雙方能互相交流，以更加了解有什麼地方合作，並傾聽意見向台灣學習，包括氣候變遷、出色的防疫成就以及尊重人權。她感謝台灣展現的友誼，希望台灣在全世界能受到肯定。

對於30年前曾在北京天安門抗議一事，她解釋道，當時自己是以跨黨派身分前往，除了表達對人權支持，也抗議中國大陸不公平的貿易作法，將技術輸出到所謂流氓國家。她認為這也是國安議題，當時中共強迫許多企業進行技術轉移，轉移到流氓國家或讓人有所疑慮的國家，提及國家、經濟、治理都是息息相關的。

1991年9月4日，佩洛西訪問北京期間，與兩名共和及民主黨國會議員在天安門手持「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」標語。（AP）

尚未解隔的游錫堃今晨再經醫事人員篩檢仍為「陽性」，確定無法出席。他在Facebook發文表示，台灣大部分人對佩洛西訪台都非常高興，他個人也很興奮，又指佩洛西對中共的恫嚇不畏不懼，堅定的抵達台灣，印證了美國對台灣的承諾堅若磐石，全球民主人權愛好者都非常敬佩。

游續提到，身為立法院長，他曾經三度具函邀請佩洛西來訪，但竟然在實現時，無法親自接待，他對此感到非常遺憾，特別藉此鄭重地向佩洛西表達歉意，希望她不會介意，並敬祝對方旅途愉快、平安順興。

上次有美國眾議院議長拜訪立法院可回溯到1971年8月，彼時台美尚未斷交，時任美國眾議院議長艾伯特（Carl Albert）到訪立法院並在議場演講。而今次佩洛西訪台，是睽違51年再度有美國現任眾議院議長造訪立法院。

↓更多佩洛西訪問台灣的現場圖片，請點擊放大觀看：