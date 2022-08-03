佩洛西訪台｜陸禁柑橘類輸入　台農委會：可因應處理

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）展開訪台行程之際，大陸海關總署在宣布禁止台灣100多項食品進口後，於今日（3日）再暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚凍竹莢魚等輸入。對此，台灣農委會表示，柑橘類產期最接近的是中秋節柚子，出口量不到產量2%，可因應處理。



農委會表示，主委陳吉仲當日取消下鄉跟農民座談的行程，預計下午3時召開記者會說明。據指，農委會評估柑橘類產期最接近的為中秋節柚子，就去年而言出口約7000公噸，雖然其中5000多公噸銷往大陸，但總出口量不到總產量的2%，僅佔約1.7%，故可以因應處理。

對於柑橘類的茂谷柑、桶柑，農委會稱產季在11、12月到隔年，產期尚有一段時間，加上外銷以東南亞為主，也可以拓展新市場，預期可以因應處理。

大陸海關總署指出，去年以來，大陸海關多次從台灣地區輸大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物——大洋臀紋粉蚧（Planococcus minor），以及倍硫磷和樂果殘留超標；今年6月，從台灣地區輸大陸冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。

海關總署宣布，為防範風險，依據大陸相關法律法規和標準，茲決定自2022年8月3日起暫停台灣地區的葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。當局又強調，各海關自2022年8月3日起暫停受理台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業。