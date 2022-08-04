台海危機｜台府桃機官網遭攻擊深夜癱瘓　單日最高攻擊量超23倍

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelos）訪台後，解放軍邊宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊軍演。

台灣的總統府、國防部、外交部等部會官方網站網站於3日深夜驚傳癱瘓，完全無法連線進入，目前已經恢復正常。國防部表示，網站遭受阻斷服務攻擊 加強監控進行資安聯防；外交部表示，他們請中華電信清洗官網流量，這是正常管理維修。行政院表示，無資安危害。



針對媒體報道「國防部官網深夜癱瘓」，台灣國防部今（4）日表示，本部昨晚監控發現全球資訊網於晚上11時04分起，陸續遭受阻斷服務攻擊（DDoS），並於11時27分因流量過大致服務中斷，經流量清洗及惡意中繼站阻擋後，已於今（4）日0時30分時恢復連線。

國防部強調，「國軍資安防護管理中心持續加強監控，並與行政院等各部會政府機關密切進行資安聯防，以維護國軍整體資訊安全」。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會指出，總統府、國防部、外交部等部會網站昨天皆遭網路攻擊，已經啟動加強防護機制，目前沒有發生資安危害情形。他表示，

他表示，總統府、國防部等部會官網為政府一級資安防護對象，行政院資安長、政院副院長沈榮津已請行政院資安處24小時巡檢部會網站，提高戒備。這幾天公務機關遭網路攻擊頻率、次數比以往高，攻擊樣態主要是侵入系統，所幸平時資安演練韌性足夠，未造成危害，但資安問題不分公、私部門，應一體防護，阻擋資安攻擊。

就佩洛西抵台後，台灣的總統府、外交部、國防部官網等部會網站皆癱瘓，民生設施包括便利店、火車站等處電視牆也遭攻擊，播出挑釁言論「戰爭販子裴洛西滾出台灣」。對此，政務委員唐鳳表示，各公務機關都有受到網路攻擊，總流量超過1.5萬，超出過去單日最高攻擊量23倍，但機關都可以即時發現、即時處理。

桃機網站從前(8/2)下午到今早也疑似遭駭客頻繁攻擊，今上午也一度無法運作，桃機已緊急導入新防護防禦，上午近9時網頁恢復正常。

桃園機場公司官網自前天(8/2)下午起至今天上午不斷遭受網路惡意攻擊，桃機公司昨夜緊急導入新防護，不過昨夜至今早駭客攻擊仍不斷，今上午一度官網進不去，呈現白畫面許久，上午近9時後恢復正常，不過駭客攻擊仍持續進行，讓官網連線出現不穩。

機場公司回應，桃園機場今(4)日自上午8時許官網連線不穩定，內網、機場app及機場營運運作正常，機場公司持續監控處理中。

台灣「外交部」：台獨不隸屬，與美協調護台海

大陸近日升高對台多項軍事行動，外交部強調，「中國的挑釁行動已挑戰國際秩序，破壞台海及區域的和平與穩定，尤其中共人民解放軍宣布將進行實彈射擊演習而要求各國機艦勿進入特定海空域的做法，更嚴重影響國際經貿往來及國際法秩序。」

外交部嚴正重申，「中華民國台灣是主權獨立國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是國際公認的事實，更是長年兩岸維持的現狀。我國政府會更堅定捍衛國家主權與領土完整。」

外交部表示，「面對當前情勢，我國政府除積極強化自我防衛能力外，也與美國等理念相近國家維持密切溝通協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，避免區域情勢升高，以維護台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。」

#ROCArmedForces is resolved to uphold our sovereignty, liberty and democracy. We are not eager for a fight, nor will we shy away from one. pic.twitter.com/Ko0147V8oi — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 3, 2022

外長王毅：中國人不信邪不怕鬼，堅決捍衛主權民族尊嚴

國務委員兼外長王毅今日就美方侵犯中國主權發表談話表示，美國國會眾議長佩洛西不顧中方嚴正交涉，明目張膽到訪中國台灣地區。這一行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，激起中國人民強烈憤慨。

他批評，美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，是逆地區發展潮流而動，同亞太人民期待背道而行，十分危險和愚蠢。一個中國原則已成為國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分。美方立即停止打「台灣牌」攪亂亞太。

他稱，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國的主權和領土完整。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義。

他強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」注定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。