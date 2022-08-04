台海危機｜解放軍12時圍台軍演　美軍出動RC-135S導彈偵察機監視

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelos）訪台後，解放軍邊宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊軍演。

據官方媒體《環球時報》報道，4日上午，美軍一架RC-135S眼鏡蛇球導彈偵察機從沖繩嘉手納基地出發前往台灣島方向，預計將監視解放軍在台島周邊演習。



報道提到，此舉屬於美軍常規操作，以往解放軍每次實彈演習，該型機從來不曾缺席。

美國軍事網站《Military》資料指，RC-135S是一架軍事化的波音707民用客機，配備了一系列複雜的光學和電子傳感器、記錄介質和通信設備，適合為美國領導人和國防界提供任何其他來源都無法獲得的重要信息。

RC-135S機組組成包括至少兩名飛行員、一名導航員、三名電子戰官員、兩名機載系統工程師和兩名或更多的機載任務專家。

目前的RC-135S飛機在阿拉斯加阿留申群島謝米亞空軍基地外以24小時警戒狀態運行。 RC-135S最初由戰略空軍司令部（Strategic Air Command）使用，以滿足國家任務的情報收集要求，也參加了美國的持久自由行動（ Operation Enduring Freedom）和 伊拉克自由行動（ Iraqi Freedom ）。

大陸國防部：解放軍高度戒備，將以軍事行動反制

中國國防部新聞局官方微博消息，國防部新聞發言人吳謙8月2日就佩洛西竄訪台灣發表談話。他稱，8月2日，美眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，中方對此強烈譴責、堅決反對。

他表示，中方曾多次闡明竄訪台灣的嚴重後果，但佩明知故犯，惡意挑釁製造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級。民進黨當局挾洋自重，勾連外部勢力作亂，執意邀佩訪台，其行徑是非常危險的，勢必引發嚴重後果。中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

中国国防部发言人：中方曾多次阐明窜访台湾的严重后果，但佩洛西，恶意挑衅制造危机，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础。中国人民解放军高度戒备，将展开一系列针对性军事行动予以反制，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败外部势力干涉和“台独”分裂图谋。 — 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 2, 2022

台軍發佈影片反擊：備戰應戰保家園 無懼威脅捍主權

針對解放軍預於台灣周邊海空域舉行實彈演習相關作法，台灣「國防部」發言人孫立方少將8月3日於臨時記者會表示，「部分演習區域侵入中華民國領海或鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動。國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力與信心，負起守衛疆土的責任，反制任何侵害我國家主權的行動。」

他指出，台軍運用聯合情監偵手段，可全般掌握台海周邊海、空域動態，並秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，以及「不升高衝突」的理智態度加強戒備，嚴密監控台海周邊軍事動態，請台灣人支持台軍，「守護國家主權和國防安全」。

他強調，中共以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的霸權心態，無助其國際形象，亦傷害兩岸人民情感。國軍將與區域盟友保持密切連繋，並加強協調合作，共同防杜區域安全情勢升高。

軍方指出，「中共此次宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，有威脅我重要港口與都會區域企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國的國際形象，也傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。」

軍方強調，「中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標，國軍除運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態；並以『料敵從寬、禦敵從嚴』的態度，縝密整備各項戰備計畫，『 有決心、有能力、有信心』確保國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。」

#ROCArmedForces is resolved to uphold our sovereignty, liberty and democracy. We are not eager for a fight, nor will we shy away from one. pic.twitter.com/Ko0147V8oi — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 3, 2022