台海危機｜解放軍封島式軍演　台媒：導彈或首次飛越中央山脈

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台導致台海局勢緊張，解放軍宣布8月4日12時至7日12時，在台灣周邊海空域劃出6個演習區進行軍演。

據台媒《中時新聞網》報道，台灣軍方預判，解放軍極有可能發射導彈，若以台灣東部外海演習區為目的地，亦將是解放軍導彈首次飛越台灣的中央山脈，「導彈也可能經過日本與那國島以南，非常敏感。」



報道指，昨日（3日）共有27架解放軍軍機在台海空域活動，其中有22架越過海峽中線，為近年最高。過去台灣「國防部」只公布解放軍軍機在台西南空域，周三首度公布包括台灣海峽當面在內的台海周邊空域解放軍軍機動態。

報道稱，解放軍今日（4日）中午起一連3天，於台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域進行軍事演訓。對此，台軍6位高階退將均認為，這次情勢比1996台海危機嚴重。一位退將說，1996年時美派2艘航母來是為保護台灣，但這次美航母戰鬥群未進第一島鏈，只在菲律賓海域，是為保護佩洛西。佩一走，航母也會離開。

另一退將指出，1996年台海危機時，兩岸還有溝通可控管危機，但民進黨執政已無兩岸溝通管道，有擦槍走火危險。至於離島防衛，有台軍退將建議東沙島防衛要高度警戒。但也有人認為，解放軍奪島可能性不高，因為大陸都有能力封鎖台灣本島，何必拿離島？

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報道引述台軍方官員稱，解放軍在6個演習區都可能發射導彈，極可能是東風系列導彈，如果越過台灣，打到東部外海，台軍不會攔截，但若打偏落在本島，勢必要以「國者導彈」攔截。

針對解放軍東部戰區周二（2日）宣布將在台灣東部海域進行常導火力試射，台媒猜測，解放軍可能出動東風-16彈道導彈及東風-17極音速彈道導彈等新銳彈種。

報道還稱，台軍方2日監測到在蘭嶼外海有1艘解放軍055型導彈驅逐艦，遠距監控台灣上空。3日淩晨又發現有2艘同型驅逐艦在花東外海南北移動。解放軍055萬噸驅逐艦配有防空導彈、鷹擊-18反艦巡弋導彈及鷹擊-21極音速反艦彈道導彈，都有可能在此次演習中使用。