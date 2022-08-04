台海危機｜台軍輪值隊升為特遣隊　10架阿帕奇直升機突降恆春機場

解放軍今起將在台灣周邊空海域實施包括長程飛彈射擊在內的軍事操演，台軍因應情勢，清晨下令台軍三軍地區輪值的戰備部隊，將原兵力為連級的「戰鬥隊」，立即提升為營級的「特遣隊」，實施備戰警戒。但戰備狀況仍為「經常戰備時期」。

AH-64「阿帕奇」直昇機突降台灣屏東縣的恆春機場，應對解放軍台海軍演。



美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelos）訪台後，解放軍邊宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊軍演。

台灣媒體《 聯合報》報道，解放軍在台灣周邊部署六個操演區，外界研判可能有東風15等導彈自大陸內陸升空飛越台灣本島上空，新竹樂山基地的長程預警雷達嚴密監控當面高中低空狀況，並與兩座飛彈預警中心連線。

而台灣本土距解放軍演習區域最近的屏東小琉球9.5公里，距枋山鄉約16公里，但海上參演兵力不明；北部外海兩個操演區包圍中樞，是否受導彈威脅？台軍衡山指揮所與各地區作戰中心指揮所嚴密監控情勢。而若解放軍射擊導彈，台軍是否提升戰備、府是否召開國家安全會議，備受關注。

155榴砲和120迫擊砲沿著竹坑海岸線一字排開，恆春機場有約10架的AH-64「阿帕奇」直昇機降落進駐。軍方對阿帕奇直升機降落恆春機場一事，尚無回應。

AH-64E攻擊直升機不只偵蒐能力強、火力大，夜間的戰鬥能力更是它能主宰戰場，被稱作「史上最強攻擊直升機」，但要發揮它強大的夜間宰制能力，所有飛行員都要先接受夜航前的地獄考驗「BAG（蓋罩訓練）」。

解放軍今起將在台灣周邊空海域實施包括長程飛彈射擊在內的軍事操演，台軍因應情勢，清晨下令台軍三軍地區輪值的戰備部隊，將原兵力為連級的「戰鬥隊」，立即提升為營級的「特遣隊」，實施備戰警戒。（總統府）

因應解放軍操演，台灣的國防部參謀本部下令，今（4）上午8時起，原本各作戰區輪值戰備部隊，兵力為屬連級的「戰鬥隊」，提升為營級的「特遣隊」，但戰備狀況目前仍為「經常戰備時期」，沒有提升。

台軍戰備分為二時期、三階段。分別為經常戰備時期、防衛作戰時期。其中經常戰備時期又有「戰備整備階段」；防衛作戰時期則有「應急作戰階段」及「全面作戰階段」。

而台軍營級任務的「特遣隊」編制，是指因應特定任務而臨時組織而成的遣派部隊。可由營級組成也可跨軍種組成，可獨立進行小規模作戰。特遣隊因應軍種與任務別而有所變化，平時設定計畫，透過聯勇操演等時等時機驗證，能因應突發狀況，緊急出動，而非固定編制。

台灣的國防部上午也表示，針對解放軍於台灣周邊海空域舉行實彈演習，意圖改變現狀、破壞區域和平穩定的不理性行為，台軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓的場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。

台軍強調，將秉持備戰不求戰的原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，三軍協力並運用全民總力，共同維護國家安全及主權領土完整。

台灣「國防部」發言人孫立方少將表示，「國軍有能力及信心反制中共侵害我國主權行動」。（軍聞社）

大陸國防部：解放軍高度戒備，將以軍事行動反制

中國國防部新聞局官方微博消息，國防部新聞發言人吳謙8月2日就佩洛西竄訪台灣發表談話。他稱，8月2日，美眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，中方對此強烈譴責、堅決反對。

他表示，中方曾多次闡明竄訪台灣的嚴重後果，但佩明知故犯，惡意挑釁製造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級。民進黨當局挾洋自重，勾連外部勢力作亂，執意邀佩訪台，其行徑是非常危險的，勢必引發嚴重後果。中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。