台海軍演｜東部戰區今宣布繼續在台周邊軍演　官媒：軍演將常態化

解放軍東部戰區今（9日）中午通報，繼續位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織聯合封控和聯合保障行動，但並未公布演習地點。



據了解，《新華社》先前授權發布解放軍自8月4日至7日12時在台灣周遭六處海空域展開72小時軍演，但7日中午12時候，官方卻未宣布軍演結束。央視稱，解放軍對台將展開常態化演習。

8日，《彭博社》記者在外交部的記者會上發問，詢問解放軍在台海周邊的軍演是否已經如期結束，外交部發言人汪文斌則稱「中國軍方已經發布了相關公告，大家可以查閱。」未給出明確說法。

央視旗下媒體「玉淵譚天」周日（7日）發文列出解放軍「首次全要素軍事行動的10個突破」，更強調今後解放軍艦機會常態化在海峽中線以東進行訓練。

8月8日廣東海事局發布航行警告，指8月8日至9日每天8時至18時，在南中國海湛江南三島東部海域進行射擊訓練，禁止駛入。 ​​​連雲港海事局5日則在中國海事局網站上稱，8月6日至8月15日每日8時至18時在黃海南部特定海域進行實彈射擊。



在8月8日0時至9月8日24時間，解放軍稱將在渤海特定海域執行軍事任務，禁止船隻駛入受影響的海域。