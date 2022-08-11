國台辦新任副主任潘賢掌已就職　福建泉州人操流利閩南話

8月11日，國台辦網站顯示，中共江蘇省委常委、秘書長潘賢掌已任國台辦副主任。



《星島日報》報道，今年50歲的潘賢掌是福建泉州人，出身政壇閩系，能講流利閩南話，熟悉經濟工作，消息指相信他是接替升任退役軍人事務部部長的裴金佳，而國台辦之前兩名出身福建的副主任都晉升為正部級，潘賢掌具備年齡等優勢，相信仕途還有上升空間。

報道指，國台辦目前四名副主任中，除了裴金佳外調，另一名原副主任劉軍川最近也改任中紀委駐中央統戰部紀檢組組長，目前只剩下兩名副主任陳元豐、龍明彪，其中龍明彪已經年滿60歲的副部級退休年齡。由於閩台關係密切，國台辦通常都會安排一位「閩系」幹部。國台辦官網「機構設置」一欄的領導介紹尚未顯示潘賢掌的資料，但有消息說他已經進京任職。

潘賢掌。（人民網）

今年50歲的潘賢掌是福建泉州市永春縣人，畢業於福建師範大學數學系，之後轉赴廈門大學攻讀研究生，在財政金融系獲經濟學博士學位，及後在福建省地稅局工作6年。2005年11月，跨省任山西省經濟委員會副主任，其後在山西工作16年，曾任省財政廳副廳長、長治市常務副市長、省稅務局局長、省生態環境廳廳長，去年2月擔任省財政廳廳長。

去年3月，潘賢掌跨省調往江蘇，升任副省長，在同年11月的江蘇黨代會成為新晉省委常委，改任省委秘書長，成為中國最年輕的省委秘書長。

報道引述消息稱，最近幾年，兩名擔任國台辦副主任的閩籍幹部都獲得晉升。原福建副省長鄭柵潔在國台辦1年後，空降浙江擔任寧波市委書記，後升任安徽省委書記，成為地方要員。原廈門市委書記裴金佳幾個月前升任退役軍人事務部部長，成為內閣成員。潘賢掌具備年齡優勢，履歷豐富，先後在3省工作，熟悉經濟事務，不排除仕途還有上升空間。

報道引述的接近涉台系統消息還稱，國台辦可能還會在內部提拔一名副主任。秘書局局長楊毅資歷頗深，獲視為人選之一。他曾任國台辦發言人、新聞局局長，知名度頗高，擔任正局級已經13年。