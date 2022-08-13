柬埔寨詐騙之城西港　中港澳台黑幫群聚　台警方打擊犯罪有漏洞？

近來台灣人受高薪誘惑，赴柬埔寨打工詐騙案件頻傳，許多人到當地卻慘遭暴力對待，被性侵、毒打甚至販賣器官。台媒《鏡週刊》調查指出，台灣人被誘騙至柬埔寨後，幾乎全被帶至「西哈努克港（西港）」。



《鏡週刊》引述知情人士說法稱，西港除合法的博奕業，也是詐騙集團的大本營，更是中國政要、黑幫資金漂洗的重要管道，吸引來兩岸和港澳的黑幫及犯罪分子，當地的綁架、販毒、賣淫活動猖獗。-而台灣因為與柬埔寨無邦交，受困的台灣人在當地更面臨求助無門的困境。



西哈努克港經濟特區早在2008年就已經正式成立，但真正對當地經濟帶來轉變是西港2016年成為中國首批境外經貿合作區之一，也是「一帶一路」建設的標誌性專案之一。

2016年至2018年期間，該市的投資達到10億美元，大部分來自中國，投資集中在線下及網絡博彩行業。柬埔寨現有163家合法博彩公司，91家集中在西港。疫情開始以前，西哈努克市有大約50家中國人擁有的賭場。

2017年，約30個內地城市與西港開通直飛航線，進一步刺激了這股博彩熱的野蠻生長。據西港政府官員稱，這個城市裏的中國人一度達到八萬，與當地柬埔寨人口差不多。《鏡週刊》則稱，2017年柬埔寨政府5年前在當地發給75家網路遊戲、博奕公司許可證，西港網路遊戲收入每年35億至50億美元之間，其中九成來自網路虛擬賭博場。

中國「血奴」案背後 柬埔寨「小拉斯維加斯」的沉淪

西哈努克港位置圖：

《鏡週刊》報道提到，負責招募台灣人赴柬埔寨工作的集團成員，不少原本是從事酒店經紀，因疫情生意差而改當人力仲介，由於當地缺會說華語的詐騙集團成員，台灣人在柬埔寨從事詐騙底薪可從7萬元台幣起跳，月入台幣10萬亦非難事。

如果不願意做詐騙只願意做一般客服人員，底薪僅4萬多台幣，還會被要求要繳交1.7萬美金的違約金，「再不從，通常會換來一頓毒打甚至性侵」，許多台灣人在當地求助無門只能從事詐騙。

知情人士稱，「西港除合法的博奕業，也是中國政要、黑幫資金漂洗的重要管道，吸引來自中國、澳門、香港、台灣等地黑幫及犯罪分子」，台灣黑幫為了拓展詐騙生意，與柬埔寨詐騙集團共組策進聯盟，結合當地中國勢力，招攬華語人才，交給十多個合作黑幫堂口、分會負責，並給予黑幫掮客優渥的仲介費用，向兩岸被害人詐騙。

報道提到，由於台灣與柬埔寨並無邦交，台灣僅在鄰國緬甸、越南設有代表處，此前網絡流傳台灣警方在機場舉牌提到，「出國打工陷阱多，拘禁毆打回不來」的標語，但面對高薪誘惑，還是有許多台灣人選擇鋌而走險。

此前有2013年開始在柬埔寨工作五年的台商指出，在當地唯一的自救方式就是「衝去中國大使館」。他指出，最近因為大陸人出國不方便，詐騙集團改為向台灣人下手，近期才會有這麼多台灣人受騙的案件。

亦有台商指出，柬埔寨薪資水準其實很低，警察、老師等公職月薪約台幣6千到9千，除非是到當地設廠的台商或被派去的台灣幹部否則薪水很難達到台幣1萬元，淘金夢是異想天開。

《鏡週刊》報道也指出，統計數據顯示，台灣飛往柬埔寨的班機已由每週3班增加到8班，等於每週有數百人飛柬，但回國卻不到100人，警方聯絡這些人的親屬後發現，有九成與國內家屬失聯。

VPN供應商：台灣伺服器節點已屏蔽Facebook、Instagram等社交工具

台灣人被高薪誘惑到柬埔寨被性侵、販賣器官事件頻傳，引發國際關注。有來自中國大陸的VPN（虛擬私人網絡）營運商向《香港01》記者表示，他們目前提供的台灣伺服器節點，已屏蔽Facebook、Instagram、WhatsApp和Line等社交工具，以防被詐騙犯罪團夥利用來誘騙台灣人。

換言之，想要使用VPN掩蓋自身IP地址的人士，是不可以使用該營運商提供的台灣伺服器節點，但可以改用其提供的其他地區節點。記者追問，若犯罪集團使用其他地區節點，莫不是一樣可以詐騙台灣人？該營運商答稱「台灣警察管不到那麼遠」。亦即是說，VPN營運商此項措施目的是為規避法律責任，但無法遏止犯罪集團透過VPN實施詐騙。

該營運商又稱，台灣警方查到IP在台灣的話，會直接上門拿走伺服器、封掉付款帳號，但IP若不在台灣就不管了。他指，台灣警方一般拿走伺服器「就算完事了」，但詐騙主要涉及的台灣點卡充值，則很難追蹤。