新北市長參選人簽聲明書　民進黨林佳龍：當選將做好做滿完整任期

民進黨新北市長參選人林佳龍今（16）日表示，在新北市議會民進黨團邀請下，他已簽署「新北市第4屆市長做好做滿聲明書」，這是一份對市民及對自己的承諾，還有對民主的尊重。



台灣《中央社》報道，林佳龍在Facebook貼文指出，收到新北市議會民進黨團的邀請簽署「新北市第4屆市長做好做滿聲明書」，

聲明書提到，「為確保新北市民眾權益及市政的推動，同時避免2016年朱立倫前市長地方選舉結束隨即請假選總統傷害市民權益，離開市長崗位跑去選總統後向新北市民道歉的事件再次上演，特立此聲明證明立書人若當選第四屆新北市市長一職，會將完整任期做好做滿。」

新北市長候選人林佳龍今天收到新北市議會民進黨團的邀請，希望我簽署一份承諾書。（林佳龍Facebook）

林佳龍表示，君子之言，信而有徵，今天下午簽署了這份承諾書，這是一份對市民的承諾，對自己的承諾，還有對民主的尊重，同一份承諾書，侯友宜已拒絕簽署，也持續公開閃躲媒體提問「我想新北市民也想知道：侯市長，假如您連任，您是否準備參選2024總統大選？」

新北市長侯友宜15日到新北市議會施政報告，民進黨團總召陳啟能率黨籍議員要求侯友宜簽署「新北市第4屆市長做好做滿聲明書」，承諾若當選連任不會任內落。

侯友宜未簽署但表示，他是第3屆市長，但聲明上寫的卻是第4屆的，因此，他會把握第3屆的最後任期，好好做事，好好努力把握當下。