台灣警方查行車糾紛發現案中案　21歲女遭毆打囚禁準備賣往泰國

台灣新竹市警方在15日（周一）追查一宗行車糾紛、持槍砸車案件時，意外破獲人口販賣案外案，在疑犯租屋處發現一名21歲女子遭到毆打囚禁，並準備賣往泰國。女子被警方救出，涉案的6名28歲至33歲的人蛇集團成員遭到收押。



台媒《聯合報》報道指，新竹市警方因15日凌晨發生的一宗行車糾紛，循線追查持棍棒、氣槍破壞車輛的3名男女，卻在疑犯租屋處意外發現一名21歲女子遭到囚禁，且過幾天就要被運往泰國。

其後當地警方查出人蛇集團另外的3名男子同樣參與綁架及人口販運。據了解，被害女子向人蛇集團成員借錢欠債，被成員找出來談判協商還債，赴約時遭到人蛇控制，要求女子到外地工作賺錢還債，女子雖不願意，但卻慘遭毒打，被警方發現時已滿身是傷。

新竹市檢方認為，人蛇集團的6名成員涉嫌人口販運、妨害自由、傷害他人等罪，且有反覆實施同一犯罪的可能，經向地院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，近來有許多台灣民眾遭騙往柬埔寨、緬甸、泰國、寮國、杜拜等地從事勞動與報酬顯不相當之工作、性交易等人口販運行為，因此一經發現此類案件，絕對「從速從嚴偵辦此等不法惡劣份子」，也呼籲民眾對於高薪但不合常理的海外工作，務必謹慎小心、再三求證，以免受騙上當。