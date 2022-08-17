彭博：北京對台貿易報復未下重手　制裁「這一領域」兩岸皆受傷

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪問台灣後，中國大陸以軍事演習回應。美國《彭博社》報道稱，對台貿易報復幾乎沒有產生影響，主要是因為北京「不想傷害自己」。



這篇題為《中國對台灣的依賴將使貿易報復代價高昂》的報道引用高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）經濟學家上週一份研究報告，指食品在兩岸貿易佔比僅0.4%。去年兩岸貿易總額達3283億美元，最近北京對台灣一些柑橘類水果和魚類的出口設限，對台灣GDP的影響可能不到0.1%。

科技領域是兩岸政治角力未能觸碰的領域。圖為2021年10月20日，一名男子行經位於台灣新竹的台積電總部。（AP）

報道指，北京固然可以加大力道，擴大制裁範圍到更多食品、木材或礦產品，但是鑑於對台灣尖端科技的依賴，幾乎無法想像北京會針對如半導體等一些真能讓台灣受傷的重大商品下手。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，針對台灣科技出手的可能性仍然相對較低。她說：「台灣在全球半導體供應上的角色非常具有主導地位。如果禁止台灣製半導體進口，中國將很難找到替代的供應。」

但報道也提到，北京還有一些工具可以向台灣施壓。儘管台灣近年來一直在努力減少對中國的經濟依賴，對中國和香港出口仍達台灣出口總額40%。北京如果施加更多限制，對台灣來說將是一個頭痛的經濟問題，畢竟台灣已經忙於應對全球電子產品需求放緩和高通貨膨脹，成長前景也隨之降溫。