柬埔寨騙案｜吹哨者Bump救人反挨罵　怒揭台灣「外館零救援」證據

柬埔寨騙案「吹哨者」Youtuber「好棒Bump」曾拍攝一系列「解救柬埔寨人質」影片，但卻因指責受害者求助駐杜拜台北商務辦事處未果，辦理臨時護照更遭遇困難而被部分網民攻擊，台灣官方更稱他在「以訛傳訛，誤導國人」，他18日發布影片公布證據稱當時台灣駐外辦事處確實未提供援助。



台媒報道則指出，「台灣外交部於16日表示，相關資訊為錯誤報導，切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，18日卻態度大轉彎，感謝Bump熱心救援。」



據了解，網紅Bump在「好棒Bump」去年11月開始，在YouTube上貼出一系列「解救柬埔寨人質」的相關影片，不只在鏡頭前侃侃而談該營救計劃，更主動與台灣政府合作，接著身體力行，親自前往柬埔寨救人，過程也相當驚險。但他卻因為揭露台灣駐外辦事處未能提供受害者支援而遭部分網民批評，更有網民稱「要相信外交部而不是Bump」。

8月18日Bump上傳影片，請受困杜拜的當事人還原真相，並曬出當時駐杜拜台北商務辦事處的回信，Bump表示，「請外交部出面解釋，請（部長）吳釗燮給我一個交代」他也在IG一則限時動態指出，「真正難過的是政府帶風向挖他的過去」他也要求政府，不要感謝我，重點是要幫助受困的民眾。

Bump更指出，如果當初台灣政府有先去救人，怎麼會輪到身為網紅他出面，且做這些事「是受到被困者父母懇切的請求」，並強調「他們在找我之前，難道不是先去找外交部嗎？」

Bump接受電台訪問也提到，自己參與救援以來，共計救出約10名受害者，花費100多萬新台幣。此前也有台灣網友在網絡論壇PTT上發文，感謝Bump的「吹哨者」地位，文中寫道「沒有Bump柬埔寨詐騙事件根本燒不起來吧」，近日在台灣媒體高曝光下，官方也開始救援當地受困民眾。Bump的YouTube「好棒Bump」頻道訂閱人數則已突破百萬。

8月19日台灣警政署長黃明昭召開記者會說明稱，截至目前為止，全台已受理報案420件，其中46人已返台，近日偵破人口販運案件20件，67人中22人裁定羈押。

Bump最初曝光事件及親赴柬埔寨救人的過程：