台灣現3年來首宗麻疹本地個案　患者雙腳出紅疹感染源頭未明

台灣發現近3年來首宗麻疹本土病例。來自北部的20多歲女患者，因腳上出現紅疹及頭痛，先後到診所及醫院求醫，後經檢驗後確診。她潛伏期內沒有出境外遊，衛福部疾管署正調查感染源頭。



8月12日，患者腳上開始出現紅疹，但無其他症狀，8月19日至診所就醫，後因出疹持續增加且伴隨頭痛，8月31日再到醫院就醫，經檢驗後確診。她今日（4日）結束健康監測，目前仍有紅疹，已無不適症狀。該病例為台灣自2020年起首宗麻疹病例。

疾管署正調查5名接觸者，他們近期均無旅遊史，其中一人於8月29日出現紅疹，當局已安排採檢，其餘4人無疑似症狀。另外，患者在可傳染期間多待在住處，當局正調查是否有公共場所活動史及進行相關防治工作。

據介紹，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力。疾管署副署長莊人祥表示，麻疹潛伏期約6至21天，若有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀應盡快就醫。

在國際疫情中，全球今年的麻疹報告數明顯高於去年同期，過去12個月累計逾22個地區及國家爆發大規模疫情，當中以非洲及東地中海區域最為嚴峻。

莊人祥解釋，在新冠疫情期間，不少國家會因麻疹症狀與新冠肺炎相似而混淆兩者，因此麻疹診斷被低報，甚至有國家因為封城，未有診斷出麻疹病例，或因為疫情不便接種麻疹疫苗，延遲接種、導致麻疹疫苗覆蓋率不足，爆發疫情。