台東6.8級強震｜建築物倒塌4人被困　高寮大橋斷裂3人墮20米橋底

台灣台東縣昨晚（17日）發生黎克特制6.4級地震，期間餘震不斷，至今日（18日）下午2時44分，台東縣池上鄉再發生6.8級地震，全台有感。

花蓮不斷傳出災情，除了建築物倒塌，玉里鎮高寮大橋更整條震斷。



花蓮玉里鎮一幢3層高的建築物倒塌，據了解該處地舖為一家7-11。建築物倒塌時波及一位電單車司機，事後已脫困。

《ETtoday新聞雲》報道，7-11的4名店員已全數逃出，另有4人受困，店內傳出求救聲，當局正出動機器救援。有民眾稱，其媳婦和孫女被困7-11內，未知是地震時剛好行經該處抑或到7-11購物；地震後他曾致電媳婦，結果對方告知腳被壓住。

台灣消防隊到場搜救，截至下午4時43分，當局已救出兩名被困者，均為輕傷。報道稱，搜救人員率先救出70歲陳姓男房東，及其63歲的鄧姓妻子，兩人意識清楚；一對母女仍然受困。

花蓮玉里鎮一幢三層高建築物倒塌。（資料圖片）

玉里鎮高寮大橋整條斷裂，截至下午4時半，已知有3人跌落20米深的橋底，警方及消防正在搜救中。

據了解，高寮大橋是省道台9線與縣道193線間重要的聯絡橋梁，今年3月23日受地震影響，橋樑欄杆及引道護欄、路面等設施損壞， 6月6日至6月17日曾施工，未料今日又因地震斷橋。

除了高寮大橋斷裂，連接卓溪鄉與富里鄉的花蓮卓溪崙天大橋的橋面同樣因地震斷裂，橋面變成波浪狀，還有多處裂痕，警方及消防已到場圍起封鎖線。

玉里鎮春日國民小學也倒塌。另網傳桃園市八德區運動中心的天花板亦因地震塌下。