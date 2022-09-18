台灣地震｜花東民眾直擊：手機警報狂響　車子快被搖翻了

台灣地震不斷，台東18日14時44分發生6.8級強震，傷亡災情陸續傳出。《香港01》連線花蓮居民了解情況，得知當地手機警報頻響，有上下搖的感覺，對外通訊暫時不受影響，而火車對外交通南下通往台東則有延遲。也有台灣民眾受困南橫六十石山路段，透過通訊軟件向外發出現場情況，直呼「車子快被搖翻了」、「太恐怖了」。

人在花蓮市的林姓民眾向《香港01》記者表示，由於玉里地區已靠近台東，花蓮市區沒有很嚴重，「但手機一直狂響」，地震發生時仍有「上下搖的感覺」，而且「比昨天大很多」。

林姓民眾傍晚準備從花蓮北返台北，通訊目前都正常，不過南下列車有多班延誤，北上列車未有太大的影響。林姓民眾在花蓮車站提供的多張照片也可看到，大廳擠滿了列車受誤點的人。

此外，台灣花東地區強震感受尤為強烈，有民眾途經南橫六十石山路段，在通訊軟件LINE群組表示「剛才大地震，我們全部困在六十石山上面，上山下山兩條路都斷掉了」。

從現場災情影片看得出來，所有車子都停在公路上面，駕駛人和乘客紛紛下車查看，而車身上面幾乎都覆蓋了泥土粉塵。該民眾隨後也在群組表示，「下山的路上突然車子全部都停住，警報大響整台車被搖到上下左右跳，車子快被搖翻了，6.8級，太恐怖了。」