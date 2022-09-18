台東6.8級強震　蔡英文提四項工作　要求調度跨部會資源全力救災

台東縣昨晚（17日）發生黎克特制6.4級地震，其後餘震不斷，至今日（18日）下午2時44分，台東縣池上鄉再發生規模6.8級地震，全台有感，至少1死9傷。

台灣總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，今晚到「0918台東地震中央災害應變中心」，並在會上提出四項工作要求，包括調度跨部會救災資源及能力全力救災，並請衛福部安排收容所，經濟部及交通部盡快回報搶修關鍵基礎設施。



蔡英文提出四項工作，要求相關部會全力執行。首先，調度跨部會救災資源及能力，全力投入救災工作。其中赤科山、六十石山的受困民眾，前者已緊急搶修通道協助旅客緊急下山，後者仍在搶修道路，需盡速協助民眾返家。

第二，針對餘震不斷，衛福部針對花東地區的地方政府要安排收容所，並實施物資調度事宜，為民眾提供必要協助。

蔡英文提出四項工作要求。（影片截圖）

第三，目前仍然有地方水電供應和交通運輸受到地震影響，台鐵花蓮到台東的路段暫時停止，採用接駁方式運作。經濟部、交通部等部會和地方政府，需持續加強巡查各項關鍵基礎設施，包括公路、橋樑、水電維生管線等，針對各地災損，請各部會盡快完成調查，以最快速度回報搶修，並且盡速恢復正常運作。

第四，近幾天仍有可能會有餘震，民眾務必提高警覺，避免不必要的山區活動，確保安全，並同時提醒救援人員執行任務時必須注意安全。

交通部氣象局會中報告，未來一周不排除仍會有規模5級以上的餘震發生，應嚴防地震造成土石鬆動及落石發生；災防科技中心建議，本次地震是因為中央山脈斷層錯動所引發，雖然災情位於花蓮、台東地區，但在斷層地區仍造成零星災情。