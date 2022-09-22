台灣疫情｜0+7入境檢疫新制最晚10月15日上路　疫情趨緩大幅開放

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日表示，行政院院會上午將討論開放入境檢疫「0+7」新制，會後記者會公布詳細執行日期可能性，預計最晚10月15日前上路。



台灣《中央社》報道，王必勝接受廣播節目專訪說，「0+7」新制大致應是10月上旬上路，但詳細日期仍待行政院院會討論，今天也不一定會宣布日期，主要還是觀察新冠疫情走向。本來預期這週或下週達這波疫情最高，如果連3天確診數都比上週同期下降，才可能推定上週達最高峰。

他說，當初設定開放入境檢疫「0+7」新制上路時間，就是疫情達高點後，趨勢向下就大幅開放入境，現階段台灣疫情趨勢仍須再觀察一週才可確定，希望透過「0+7」新制，入境者不用再隔離，開放調整自主防疫期間用餐等，搭大眾運輸也可能大幅改變。

王必勝表示，「0+7」新制將有條件解除入境檢疫限制，由專家綜合判斷，如行政院首席防疫顧問張上淳也參與會議，以科學角度討論，未考慮中國大陸或台灣節慶時間。

2020年12月2日，台北戴著口罩的行人過馬路。（Getty Images）

台灣中央流行疫情指揮中心昨（21）日宣布，當地新增46673宗新冠肺炎本土個案，新增107宗中重症，再多39人死亡，另增229宗境外輸入個案。目前，台灣採取「3+4」的入境檢疫措施，即3天居家檢疫、4天自主防疫，全程1人1室。對於工商界和旅遊界紛紛呼籲開放邊境，恢復正常經濟和生活

對於工商界和旅遊界紛紛呼籲開放邊境，恢復正常經濟和生活，王必勝昨日曾重申，邊境開放正在積極討論中，雖然連續2天病例數比上周同期下降，惟幅度不大，也不足以判定是否已經過了疫情高峰且趨勢向下。他強調，還要觀察1到2周，若要擴大開放邊境，會先公告後實施，目前預計在10月無誤，有可能是10月上旬，這還是要因應疫情的變化。

開放入境檢疫「0+7」新制。「0」——得免居家隔離;「+7」——7天自主防疫，提出「2日內快篩陰性證明」得上班、外出採買，但「禁止」至人潮擁擠處或聚餐。

第二批50.4萬劑Novavax疫苗預計明日上午抵台。圖為首批Novavax疫苗早前運抵桃園國際機場。 （中時新聞網）

此外，50.4萬劑NOVAVAX疫苗將於今日（22日）上午抵台，對此王必勝表示，次蛋白疫苗的效果不錯，副作用低，將提供12歲以上民眾接種基礎加強劑及追加劑使用，預計9月30日配送。

截至目前為止，台灣累計61419479人次接種新冠疫苗，接種人口涵蓋率為第一針93.4%、第二針87.3%、基礎加強劑接種率（適用於免疫不全或免疫低下的病人）0.8%、追加劑接種率（第三針）72.9%，第2次追加劑接種率（第四針）10.3%，其中65歲以上接種率36%。

對比香港，據特區政府統計，截至昨日（20日），香港疫苗接種人口涵蓋率為第一針93.9%、第二針91.6%、第三針76.7%，第四針則為418162人已接種，至於60歲或以上接種率為89.01%。