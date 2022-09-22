台公布2030年「節能戰略」省351億度電：2025年只准賣LED燈2030年

台灣經濟部21日公佈2030年「節能戰略」目標，2025年要淘汰省電燈泡，全部銷售LED燈。冷氣機、電雪櫃能耗基準從第5級提升到第3級，淘汰定頻冷氣。

同時，工商業方面，大戶節電目標從現行每年1％，按行業別要提升到1.2％至2％，力拚2030年，政府與民間合計省下351億度電。



台灣媒體《中國時報》報道，住宅節能部分，2025市售燈泡100%要為LED燈、評估高效率家電貨物稅退稅延長、2030年冷氣機及電雪櫃的最低容耗標準(MEPS)從現行5級基準，提升至3級。

經濟部官員說明，2024年會實施燈管能效基準提升，現在市面上的燈具還有2到3成為省電燈泡，屆時省電燈泡等勢將停產。

工業節能方面，工商業能源大戶到2023年為止的10年間，每年平均須節電1%，新制規劃2024年起依照產業別，每年節電再提高到1.2%至2%不等。佔工業耗電7成的發動機，到2030年，須全面達到國際能效標準IE4，較現行IE3節能量提高1.5%。這也意味著大廠需加碼投資更有效率的發動機、空壓機等設備。

台灣經濟部21日公佈2030年「節能戰略」目標，2025年要淘汰省電燈泡，全部銷售LED燈。（Getty Images）

其他還有住宅節能要研擬建築能效評估及標示制度；運具節能方面，則規劃至2030年整體新車能效標準提升30%；商業節能上，擴大採用具能源效率1級的空調。

綠色公民行動聯盟質疑，節能產品的需求增長評估沒做，很難去檢視「戰略節能」政策效果。地球公民基金會副執行長王敏玲則認為，在經濟部公布的戰略中，沒看到太多新的企圖心。

經濟部21日舉辦「節能戰略社會溝通會議」，政府及民間團體共300人與會。經濟部能源局表示，節能戰略規畫從2023年起至2030年，共7年。將由智慧節能、企業責任等六大面向、45項措施，推動工業、商業、住宅、運具、研發等五大領域節能。