瑞士IMD數碼競爭力評比發布　台灣排全球11名、8項指標居前3

據瑞士洛桑管理學院（IMD）近日發布的2022世界數碼競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022, DCR）顯示，在全球63個主要國家及經濟體中，台灣排名第11名，較2021年下滑3名，為歷年次佳表現；其中有8項個別指標排名全球前3名，此外「政府應對網路安全能力」首次評比獲得第9名。



IMD評比會評估世界各國對於適應、探索與充分運用「數碼轉變」的能量與整備度，設有知識、科技及未來整備度三大指標，其中知識反映對新技術的學習能力，科技是評估開發數碼創新技術能力，未來整備度則評估數碼化轉型的程度。另外，評比還設有9項次指標、54個細項指標。

在今次調查評比的3大指標中，台灣在科技面向排名最佳，位列全球第6名，惟較2021年下滑4名。在未來整備度面向排名第8名，較2021年下滑1名，然而在新增的「政府應對網路安全能力」指標中，台灣首次評比獲得第9名。最後在知識面向排名全球第18，較2021年下滑2名。

值得一提的是，台灣有8項指標名列全球前3名，較2021年多出1項，其中在「全國平均總研發人力」、「流動寬頻用戶」及「資訊科技與傳媒股票市場資本額佔GDP的比率」中全球居冠；在「商業大數據應用與分析」排名第2名；在「高等教育成就」、「研發佔總支出的百分比」、「高科技出口百分比」及「公司敏捷度」排名第3名。

台灣數位發展部表示，顯見政府推動數碼轉型相關方案已有顯著成效，其中「政府應對網路安全能力」指標首次評比獲得第9名，顯示因台灣特殊情勢而引發的資訊安全議題獲得重視，在政府積極應對並推出各項具體措施後，民眾對政府整體資安防護能量具有信心。數位部續指，將參酌IMD報告，針對各項指標排名情形評估台灣數碼發展的優勢及挑戰，作為擬訂相關策略的依據，未來並將積極推動數碼轉型，提升台灣數碼能力。