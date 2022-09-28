蓬佩奧訪台提柏林圍牆倒塌：同樣的事會在大陸發生　且比預期更快

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月26日晚間飛抵台灣展開訪問行程，他周三（28日）出席在高雄舉行的第28屆世界台商聯合總會年會開幕式時，以自身從軍經驗提到，柏林圍牆在自己1989年調離駐守面對東德邊境的職務兩周後就無預警下倒了，歐洲就此邁向自由化，相信同樣的事也會在中國大陸內部發生，而且比大家預期的更快。他又強調看到台灣人就讓他想起可敬的烏克蘭人，鼓勵台灣人在海外要「昂首闊步」，因台灣在做對的事，值得自豪。



在演說中，蓬佩奧分享了三點想法，一是絕不要讓北京或親中勢力混淆誰才是好人，其文宣都說美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）及台灣領袖伸張自由人權是挑釁，但真正的威脅絕非來自偉大的台灣人民，亦非美國，區內真正的威脅只有中共，道德價值絕不能妥協，他特別感謝蔡英文總統持續堅持這一點。

二是他想致贈自己擔任國務卿時常用的字「昂首闊步」（swagger）予台灣人，特別是海外台僑，這是一種不卑不亢、無懼勇敢、兼具謹慎犀利的態度，台灣在做對的事，應以此自豪。

最後就第三點，蓬佩奧強調，台灣是獨立國家，與中國完全不同，每個台灣人都扮演守護家園的重要角色，而這讓他想起可敬的烏克蘭人民正在奮鬥的事，希望台灣了解美國是台灣堅定的盟友，對台支持是跨黨派的，除了他所屬的共和黨，也來自民主黨。

另外，蓬佩奧提到只要堅持推動，終有一天，中共也會變成民主的一員。他舉例道，他在還是年輕軍官時，曾被派駐東德邊境，也負責巡守蘇共極權與自由世界的界線，而在他1989年10月被調離時，沒有任何人能想到兩周之後，柏林圍牆就倒塌。他深信，同樣的事也會發生在中國內部，而且這一天會比大家想像的更快地到來。