台婦深夜自行躺貨車車底遭碾壓死亡　司機因過失致死罪移送法辦

台灣嘉義一名楊姓婦人本月1日凌晨在馬路上自行躺到輕型貨車車底，貨車於紅綠燈變換時啟動，當場碾壓該婦人，婦人送醫後不治身亡。台灣警方表示，該婦人有精神疾病，具體死因仍須調查。貨車司機現時因過失致死罪移送法辦。



據台灣《中央社》10月12日報道，本月1日凌晨嘉義市博愛路巷口發生車禍。一名婦人受傷，由救護車送醫急救，於當日上午宣告不治身亡。台灣嘉義市警察局第一分局表示，該婦人姓楊，60歲，因胸部遭車輛碾壓受到重創，導致嚴重內出血死亡。

台灣警方調查後表示，事發時貨車正停在路口等紅綠燈。現場目擊者為後方車輛司機王姓男子，他表示看到該婦人行至貨車右後輪處躺下。王姓目擊者稱他當時按喇叭、閃大燈提醒，但貨車司機湯姓男子並未察覺，且紅綠燈時間變換只有3、5秒時間，紅綠燈變綠後就直徑向前行，當場碾壓輪下的婦人。

車禍現場閉路電視畫面。（ETtoday新聞雲）

警方表示，現場有閉路電視、目擊者，且貨車並沒有遺留對該婦人任何撞擊的痕迹，警方亦初步判斷「並非因車禍造成」。但收到報警之後，貨車司機仍因過失致死罪移送法辦。

據警方調查，該婦人與丈夫分居7、8年，子女亦在外地工作，目前與家姐同住，近年來患有精神方面疾病。事故發生後，她丈夫認為妻子「並不會想不開」。