颱風納沙｜超大豪雨襲台灣　陽明山驚爆土石流　急呼籲民眾勿上山

【颱風納沙】陽明山國家公園官方臉書粉專公布，陽金公路中興路口暫時無法通行。目前陽明山區部分道路及步道陸續有坍方、土石流的情形，請民眾暫勿上山。



依據中央氣象局的統計資料，擎天崗測站24小時的累積雨量超過了600毫米，已達到超大豪雨的等級。

依據中央氣象局10分鐘雨量擎天崗測站昨天資料，24小時累積雨量為401.5毫米。今天上午6時為586毫米。

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陽明山國家公園說，均已達冷水坑公共溫泉浴室及周圍區域因應雨量預報及觀測預警性封閉之封閉中湖道路標準（24小時累積雨量達400毫米），冷水坑產業道路主管機關、台北市政府大地工程處，昨天下午已封閉中湖道路冷水坑至中湖段，環七星山人車分道步道之夢幻湖停車場至冷水坑溫泉浴室段業已封閉，冷水坑公共溫泉浴室今天持續關閉，請遊客配合勿上山，以策安全。

陽明山國家公園說，陽明山國家公園生態保護區全面關閉。因目前陽明山區部分道路及步道陸續有坍方、土石流等天然災害情形，顧及山友安全，依據陽明山國家公園生態保護區申請須知第14點規定，今天起關閉本園生態保護區，已申請許可者，原許可函作廢。

陽明山國家公園再次呼籲民眾，為顧及民眾的人身及財產安全，颱風期間請勿上山從事戶外活動，以免發生危險。

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