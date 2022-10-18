二十大「台灣省籍代表」合照曝光　集體籲兩岸統一：時刻聽黨召喚

中共二十大16日在北京舉行，台籍黨員代表團的現場合影照周一（17日）曝光，曾在十九大引發熱議的盧麗安站在最中間。其中一名台籍黨員、全國台聯理事李婷表示，第一次在現場聆聽習近平講話「很受感動和啟發」，又指「希望台灣民眾認清事實」。



該合影照從左至右，分別為蘇州台聯副會長邱峰、吉林省台聯聯絡處副處長蔡光潔、北京台聯副會長王慧、台盟廣東副主委許可慰、上海台聯會長盧麗安、福建台聯會長江爾雄、海南台聯副會長劉芳穎（高山族）、全國台聯理事李婷、廣西台聯會長黎芷宏。

國台辦旗下《中國台灣網》稱，二十大報告中的多個涉台關鍵詞句，在「台灣省籍黨員代表團」中引發熱議。邱峰表示，作為一名來自基層的台籍青年黨員代表，始終要以對黨忠誠來踐行初心使命，將自己的腳印留在田間地頭，用實際行動講好蘇台故事。

「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！」邱峰稱，時刻聽從黨和人民的召喚，「願以吾輩之青春，建設美麗之中國，奉獻偉大之祖國，護衛盛世之中華」。

李婷則表示，「涉台部分的內容雖然不多，卻極大表明瞭我黨在對台工作上更強的韌勁、更大的善意和更堅定的決心，希望廣大台灣同胞認清一個事實，統一有好處，『台獨』是絕路，外人靠不住。」

江爾雄認為，2300萬台灣同胞是中華民族的一份子，民族復興、國家強盛與台灣同胞前途命運息息相關；兩岸同胞要攜手同心，共擔民族復興的偉業，共享民族復興的榮光，「我始終堅信，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，在全體中華兒女的攜手努力下，中華民族偉大復興和祖國完全統一一定能夠實現」。

曾在2017年十九大引發爭議的盧麗安，二十大再度當選「台灣代表」，不過有別於十九大，今年沒有公開受訪和發言，顯得低調不少。