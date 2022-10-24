女網紅留學台灣被殺　解剖報告：當晚有服藥及性行為　頸部有裂痕

台灣男子陳柏諺，涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，近日死亡鑑定報告出爐，全案有最新進展，死者被掐脖窒息身亡，且血液中驗出藥物反應，檢警將調查陳男是否偷偷下藥殺人，將訊問遭羈押的陳男，釐清犯案動機和手法。



死亡鑑定報告近日出爐，報告顯示死者血液中有藥物反應，且案發當日確有發生性行為。但死者沒有任何掙扎跡象，陳男是否涉嫌預謀犯案、下藥殺人，檢方目前不排除陳男在死者服用藥物睡著後，掐脖子行凶殺人。

檢察官此前稱表示，事發當晚10月13日，勘驗命案現場，發現疑有被整理過，房間內開著冷氣，死者陳屍單人床上，穿著居家服衣著完整，還蓋著被子，現場觀察無打鬥痕跡，也無服用藥物跡象。

據此前報道，陳男辯稱，他失控殺害蔡女，才會吞下大量止痛藥「畏罪自殺」，稱蔡女曾經企圖拿刀刺胸口，還邀他一起自殺，他才會幫忙蔡女「加工自殺」，但出院做筆錄則辯稱，為金錢細故爆發爭吵「想嚇嚇她」才會失控拿枕頭「悶殺」女友。檢警對陳男供詞存疑，日前依死亡鑑定報告顯示陳男謊話連篇，陳述2人的交往相處細節，恐是脫罪辯詞，或誤導偵辦方向。

法醫鑑定發現，死者脖子瘀傷，頸部骨頭有裂痕，研判遭單手狠掐窒息身亡，且沒有採集到枕頭棉絮，陳男供詞謊話連篇。

檢方指出，根據法醫解剖採證，蔡女頸部骨頭有裂痕，蔡女頸部骨頭有裂痕，疑兇單手掐死者脖子，力道猛烈才導致骨頭裂痕，鼻腔、氣管均無棉絮纖維，身上無其他掙扎外傷痕跡，也無其他舊傷，死因非遭枕頭悶死，而是狠掐脖子窒息身亡。

陳男在犯案後逃回鶯歌區住處吞藥輕生，因傳訊息給父親獲救，經送醫洗胃透露自己殺人，死者位在士東路。陳男經住院4天後10月17日，吃午餐便當後出院，戒護到士林分局問訊再依殺人罪嫌，解送士林地檢署，檢察官複訊後聲押，士林地方法院裁定羈押獲准，可接見、通訊。