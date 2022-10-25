韓國瑜否認參選2024台灣總統　嘲民進黨是「木柵動物園」

台灣前高雄市長韓國瑜近期行程滿滿，不但大做公益，還復出政壇幫國民黨候選人輔選。

韓國瑜昨日（24日）接受TVBS《少康戰情事》專訪時表態稱無計劃參選總統，只會做好「啦啦隊」的角色。同時喊出「買1送2」，替國民黨高雄市長候選人柯志恩拉票。



在專訪中，當主持人趙少康開門見山詢問「2024還要選總統？」，韓國瑜立即連忙否認「完全沒有這個計劃」。他舉例稱，選舉不是洞房花燭，不可能新郎身體不舒服，麻煩別人幫忙。

他又稱，自己在2022年就是做促銷員和啦啦隊，幫助介紹每一個求助於他的候選人，「完全不會想2024。」同時比喻選舉「打籃球」，自己2020年已做過籃球隊隊長，而這一頁已翻過去，若每天都想當隊長，「那真的是一個大傻瓜」。

10月24日TVBS播出《少康戰情室》，韓國瑜稱不會參加2024台灣大選，只會做好啦啦隊長的角色。（TVBS《少康戰情室》視頻截圖）

在節目中，韓國瑜成為「啦啦隊隊長」替候選人柯志恩拉票，盛讚他能讓高雄更國際化。若市民願投柯一票，可以「買一送二」，再請李四川回去當副市長，甚至自己終身當高雄市政府義工，推銷農產品、水產品。

韓國瑜在節目上又金句頻出，比喻2024年台灣總統大選就像打麻將，「國民黨要做好心理準備，像打麻將一樣，不能再打清一色，要湊一色」。現時的國民黨實際很虛弱，已無法單兵作戰，要整合打團戰。朱立倫作為黨主席，必須好好思考這點。

他還直言，「2024年國民黨的負責人絕對不能自私自利，心胸打開，誰能贏，誰能力強，支持誰，成功不必在我。」

被問及是否會競選2024國民黨主席，韓國瑜強調並無打算，而是希望朱立倫能夠好好領導國民黨，讓國民黨煥然一新，這是朱立倫最大的任務。

10月24日TVBS播出《少康戰情室》，韓國瑜稱民進黨貪污腐敗讓人失望。（TVBS《少康戰情室》視頻截圖）

韓國瑜還評價現時民進黨執政像「木柵動物園」，把洪水猛獸放出來、貪官污吏滿天飛，讓人失望。希望台灣選民可以集中選票，「給貪污腐敗傲慢的民進黨一個血淋淋的教訓。」