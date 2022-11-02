「雞排妹」宣布結婚！嫁大2歲日本小兒科醫師　結婚登記相曝光

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，台灣女星鄭家純（雞排妹）突宣布在日本登記結婚！對象是大2歲的日本小兒科醫師「Akira」，和林志玲老公同名。報道指，兩人自2018年交往曾短暫分合，最後決定互訂終生，她10月30日就已飛抵日本，今天（11月2日）辦理登記，正式成為日本媳婦。

雞排妹透露，自己是在9月中到新加坡旅遊時被求婚，老公準備0.7克拉婚戒。結婚登記照也曝光，照片中雞排妹依偎在老公的肩膀，網民指兩人有「最萌身高差」。雞排妹曾透露，老公長相似韓國男星孔劉。

雞排妹和日本老公在日本登記結婚。（翻攝東森新聞雲）

《ETtoday東森新聞雲》報道指出，鄭家純2018年初飛往日本讀語言學校，她一開始為尋找直播節目的素材，透過APP交友軟體，和兩個當地男生約會吃飯，進而對身為小兒科醫生的老公Akira產生好感，起初她對於遠距離戀愛有些退縮，希望當朋友就好。

但曖昧數月後，鄭家純決定和Akira正式開始交往，她為了和對方溝通，勤練日文，日文能力因此進步很多。報道指她成為日本媳婦後，預計11日回台，12日會出席公開活動。

「雞排妹」鄭家純10月17日推出十週年紀念寫真集《純熟》，她出台灣出席記者會時，表示今次是最後一本寫真，並準備找接班人。

10月30日她在臉書透露飛抵日本，其實就是為赴日本登記結婚，今天結婚登記一早醫師老公照常看診，她則是按計畫上課，兩人下午趁空檔登記結婚。