唐氏綜合症少年買小食忘帶錢　老闆咆哮報警惹公憤　店舖公告停業

新北市一位患有唐氏綜合症的少年11月4日去某炸物店買台幣40元（約港幣10元）的炸物，因為忘記帶錢包向老闆道歉。但老闆不僅大聲咆哮，還叫警察過來處理，把這名少年嚇到發抖，再也不敢上街買東西。



店家行徑曝光後，店家的Google評論也遭狂刷1星負評，為這名少年抱不平，店家的Google地圖一度也顯示為「永久停業」，在消費者心中形同提早畢業。

沒善心的老闆，最後遭網民炮轟：（按圖了解）

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一位媽媽在Facebook無奈透露，她有一名患有唐氏綜合症的兒子11月4日到台灣永和區復興街某炸物店消費，原本只是買了40元的炸物想給公公婆婆吃，但是他點餐完忘記帶錢包，只好馬上跟老闆道歉。不料老闆不領情，對他大聲咆哮，還打電話叫警察過來處理，把這名少年嚇到發抖。事發後，媽媽也到店面親自了解，老闆竟回嗆「我才不管他是甚麼症，我東西炸好了就是要付錢！」這位媽媽感到驚訝，並反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門：「我們很忙，哪有時間等！」讓這名媽媽無奈感慨像是「2013麥當勞歧視唐寶寶」事件的翻版。

事件經過報道，多達2千多名的網友也湧入店家Google評論留下負評：

．「你可以回家吃自己了」

．「欺負弱勢族群很囂張啊？得理不饒人，不要太過分」

．「原來人品只有40元」

．「爛店家 根本就是故意刁難慢飛兒（發展遲緩兒） 那麼忙還有時間打電話報警?」

．「我就想知道，如果是一般人忘記帶錢，老闆也會大聲辱罵跟報警嗎？」

．「忘了帶40元，警察都來了。特殊餐點：40元的警察特餐」



也有一名自稱鄰居的網友也在留言區透露，「文中孩子是我的鄰居，謝叔叔把孩子教育得非常好，剛剛下樓倒垃圾還遇到這個孩子，孩子主動先跟我打招呼，我們也聊了一下，這孩子真的很棒很善良。今天看到謝叔叔的文章，真的很心疼這個孩子，我能做的不多，只能拒買跟告知永和的朋友不要去消費，這樣沒有同理心的店家，真的令人太氣憤。」

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