九合一大選．持續更新｜投票結束　台北市長開票呈現膠著

台灣在26日（周六）舉行「九合一選舉」，《香港01》彙整了各方重要消息，供讀者了解選情走向。



【16:30】台灣九合一選舉當地時間下午4時結束投票，隨即展開投開票作業。在六直轄市長選舉開票方面，截至16:30分，台北市長開票呈現膠著，根據台媒各家開票實況，代表民進黨參選的陳時中與國民黨蔣萬安兩人票數互有領先。被視為民進黨票倉的台南市與高雄市，則由現任市長黃偉哲與陳其邁保持穩定領先。

在國民黨方面，爭取連任的新北市長侯友宜、台中市盧秀燕穩定領先民進黨候選人，戰情膠著的桃園市長選情，目前則由代表國民黨參選的張善政領先民進黨候選人鄭運鵬。

【15:13】鴻海集團創辦人郭台銘上午前往台北東門國小投開票所投票並接受媒體採訪，他表示心情不錯，並稱民眾今天都在關心選舉結果，希望能夠符合民眾的期待，也就是他所說的「邪不勝正」。

不過，郭台銘今天是單獨一人出現在投開票所，他解釋，妻子曾馨瑩戶籍已經移到台北市信義路，自己戶籍留在最值得紀念的房子，也就是起家厝，今天2人是各自投票。

國民黨主席朱立倫陪同黨籍桃園市長候選人張善政投票時，穿著國民黨外套，被質疑違反選罷法。（聯合新聞網）

【14:20】國民黨主席朱立倫上午陪同黨籍桃園市長候選人張善政投完票後，回到故鄉八德投票。有Facebook專頁「我是中壢人」發現，朱立倫投票時所穿的外套印有「KMT」（國民黨），並質疑違反選罷法規定，恐遭罰款50萬至5000萬元新台幣。

據悉，台灣選罷法第65條第1項第3款規定，如果投票期間在投開票所穿戴或標示特定政黨、候選人的服裝、物品等，場所人員要求離去也不聽，將面臨刑事處罰。但由於朱立倫當下沒有被選務人員制止，是否有刑責引發爭論。

【12:03】民進黨桃園市長鄭文燦上午到戶籍所在地、母校八德大安國小進行投票，完成投票後與一同出席的親兄弟姐妹共七人合影留念。接受台媒訪問時，鄭文燦還鼓勵大家踴躍投票。

桃園市長鄭文燦與一同前往投票的兄弟姐妹合照，台媒稱長得好像。（聯合新聞網）

【9:30】國民黨台北市長候選人蔣萬安早上約9時半以一身灰色毛衣現身大直永安國小投票所，約5分鐘後完成投票。他向在場媒體表示，他心情非常放鬆，為前一天冒著風雨前來選前之夜的朋友感到非常感動，並表示感謝。他又感謝太太昨日在雨中陪同他，今早出門時，對方還特別跟他說「加油」。

【9:20】選前因博士論文被指抄襲，而備受關注的民眾黨新竹市長候選人高虹安抵達新竹市豐功里投票所投票，她表示昨天睡得非常的香，有一種終於走到最後一哩路，把事情做完的感覺。

【9:00】蔡英文總統現身自己戶籍地投票所新北市永和區秀朗國小投票，並於投票後前往投票場所外30公尺發表談話。她呼籲，不論天氣情況，大家都踴躍投票以決定未來，同時也要記得投18歲修憲複決案。被問及心情如何時，她表示很好，強調這是台灣滿關鍵的時刻。

+ 1

【9:00】前總統陳水扁穿著紅色的上衣、拄著拐杖 ，前往住處旁的台南市衛生局投票所投票，其看起來精神相當不錯，並鼓勵大家踴躍投票。現場有媒體想要詢問他有關於2024年總統大選的看法，他則微笑搖手拒絕，未有進一步的回應。

【8:30】民進黨台北市長候選人陳時中身穿灰色短袖上衣，和次子陳彥安一起到投票所。投完票後，他受訪表示早上起來心情很好、睡得很好，自己用輕鬆的心情來投票，該努力的都做了，心情更放得下來。對於開票前規劃，他坦言這幾個小時蠻難熬的，能睡得著就睡一下，可能看一些訊息為重。

【8:00】投票正式開始。行政院長蘇貞昌與妻子詹秀齡，一同前往新北市樹林區育林國中投開票所投票，蘇貞昌表示，台灣能夠有投票權是非常幸福的事，請大家一定要出來投票。另台北市長柯文哲也偕同妻子陳佩琪到金甌女中投開票所投下神聖一票，柯表示自己持平常心，民眾只要用理智判斷就好，「我們還是相信選民的智慧。」