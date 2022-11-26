九合一．持續更新｜民進黨台北市長候選人陳時中宣布敗選

台灣在26日（周六）舉行「九合一選舉」，《香港01》彙整了各方重要消息，供讀者了解選情走向。



【19:35】新竹市長激戰塵埃落定，民眾黨提名的高虹安自行宣布當選，拿下超過6萬選票，成為新竹市首位女性市長。

高虹安上台發表勝選感言，特別提及郭台銘、宣明智對她的提攜和栽培，並感謝民眾黨黨主席柯文哲。高虹安對著台下的支持者激動吶喊「因為大家的熱情，終於撥雲見日了！」，現場民眾也熱情回應「市長！安安！」氣氛相當熱烈。

選前民進黨對高虹安發起負面選戰攻擊，反而激起高虹安支持度攀升，與民進黨候選人沈慧虹形成拉鋸戰。在「下架民進黨」的氛圍烘抬下，選民將選票集中給高虹安，國民黨候選人林耕仁反而淪為「老三」。

民眾黨提名的高虹安參選新竹市長。（高虹安Facebook）

【19:25】繼民進黨台北市長候選人陳時中陣營宣布敗選後，獲台北市長柯文哲支持、無黨籍台北市長候選人黃珊珊也宣布敗選，表示「雖然結果不如預期，但我相信我們走出了一條正確道路，這條道路理性務實科學」。

【19:20】苗栗縣長投票結果出爐，由脫離國民黨、以無黨籍身份參選的鍾東錦拿下勝利，終結國民黨在苗栗縣長達70年的地方執政權。

無黨籍候選人鍾東錦的票數突破10萬票，領先民進黨候選人徐定禎逾3萬多票，已自行宣布當選。而國民黨候選人謝福弘則在開票1個多小時後宣布敗選。

【19:10】在新竹市長選舉中，「論文門」主角、原市長林智堅支持的民進黨候選人沈慧虹宣布敗選，哽咽感謝選民支持。

民進黨台北市長候選人陳時中自行宣布敗選。圖為陳時中在選前之夜晚會上，提到因防疫受影響的民眾，忍不住掩面。（《聯合報》）

民進黨台北市長候選人陳時中自行宣布敗選。（ETtoday新聞雲）

【19:08】民進黨台北市長候選人陳時中自行宣布敗選。陳時中晚間抵達競選總部，對現場民眾表示「讓大家失望了，並盼大家誠摯祝福蔣萬安」。陳時中表示，他已致電給蔣萬安，並向民眾述說是他自己努力不夠，要致上最深的歉意。

陳時中自言，參選市長是不可思議的旅程，競選總部朋友陪他走過人生最難忘100多天，熱情支持者很感謝也很抱歉，他會一輩子記在心裏，謝謝陪他打過這場仗。

最後，陳時中期望選舉告一段落後，「希望從明天開始，對防疫成果抹黑攻擊，隨著選舉結束到此為止」，並拜託現場支持群眾能繼續支持蔡英文，「我們敗而不愧」，盼所有選舉紛爭到此為止，不要再對立，「天佑台灣、天佑台北」。

在民進黨台北市長候選人陳時中競選總部開票現場，由於票數落後，支持者難掩失落神情。（《聯合報》）

【19:05】桃園綠地變藍天！在桃園市選情部分，國民黨候選人張善政大勝民進黨候選人鄭運鵬超過10萬票，稍早張善政競選總部貼出銘謝賜票，自行宣布當選桃園市長。

【19:00】台灣地方選舉開票結果陸續進行中，備受關注的台北市長選戰，在有「章魚里」指標之稱的士林區天玉里，稍早開票結果出爐，在台北市長部分，蔣萬安獲得1,873票，而陳時中、黃珊珊則各獲得1,565、1,070票。

台北市天玉里居民因為有不同黨派支持者，人口結構相當於一個「小台北」，加上歷年開票結果，與台北市長選舉結果誤差都在1%上下，被外界封為「北市章魚哥」。

國民黨蔣萬安在台北市長選戰中持續領先。（蔣萬安Facebook）

【18:25】開票仍持續進行，但民進黨敗相已定，地方縣市執政恐將退守南台灣，原被視為民進黨佔盡優勢的台南市，開票狀況也出乎輿論意料，國民黨候選人謝龍介票數緊咬力拼連任的民進黨候選人黃偉哲。

民進黨籍台北市立委高嘉瑜晚間出席政論節目，針對台南戰況意外激烈，直言「側翼網軍在選前到處出征別人」，包括網紅館長、台北市議員王世堅，甚至新竹高中生都受害，對中間選民、年輕人的影響很大。高嘉瑜痛批這些側翼認為可以輾壓其他的聲音，造成黨內只有一種聲音，變成一言堂，出征到最後，只有自己人抱團取暖，是「同溫層自我感覺良好」。高嘉瑜嘆息，黨內許多前輩紛紛出走，讓民進黨越來越小。

民進黨籍台北市立委高嘉瑜晚間出席政論節目，針對台南戰況意外激烈，直言「側翼網軍在選前到處出征別人」。（高嘉瑜Facebook）

【18:10】本在選前被評估選情膠著的基隆市，在開票不久後便由國民黨候選人謝國樑穩定領先，民進黨候選人蔡適應則持續落後。今年的基隆總投票人口為30萬7,913，投票率為58.3%，是歷年最低，市長當選門檻為8萬9,756票。截至18:10，國民黨基隆市長候選人謝國樑得票已衝破9萬，自行宣布當選。蔡適應稍晚也將到競選總部。

國民黨基隆市長候選人謝國樑宣布當選。（謝國樑競選辦公室）

【18:00】台灣地方選舉下午4時結束投票，開票兩小時後，各縣市得票態勢漸趨明朗，國民黨在台北、新北、桃園、台中等四大直轄市取得穩定領先，有望勝選，民進黨則僅在台南、高雄兩直轄市，以及嘉義縣、屏東縣與外島澎湖縣等5縣市保持領先，退守南台灣幾成定局。

國民黨台北長候選人蔣萬安舉辦開票活動。（《聯合報》）

【16:35】台灣選舉正在開票，無黨籍參選台北市長的黃珊珊開票後在Facebook發聲稱，「謝謝偉大市民」，邀大家參加開票之夜。留言區也有不少黃珊珊粉留言加油打氣。

黃珊珊在Facebook粉專貼文，直呼「今晚，請一同來參加偉大市民開票之夜！自由的靈魂，開創了自由的城市。今天，各位都替台灣的民主，做出了重大的貢獻！」感謝每位出門投票、為城市未來著想的市民，歡迎大家到她的競選總部一起見證未來。

無黨籍參選台北市長的黃珊珊在Facebook發聲稱，「謝謝偉大市民」。（Facebook）

【16:30】台灣九合一選舉當地時間下午4時結束投票，隨即展開投開票作業。在六直轄市長選舉開票方面，截至16:30分，台北市長開票呈現膠著，根據台媒各家開票實況，代表民進黨參選的陳時中與國民黨蔣萬安兩人票數互有領先。被視為民進黨票倉的台南市與高雄市，則由現任市長黃偉哲與陳其邁保持穩定領先。

在國民黨方面，爭取連任的新北市長侯友宜、台中市盧秀燕穩定領先民進黨候選人，戰情膠著的桃園市長選情，目前則由代表國民黨參選的張善政領先民進黨候選人鄭運鵬。

【15:13】鴻海集團創辦人郭台銘上午前往台北東門國小投開票所投票並接受媒體採訪，他表示心情不錯，並稱民眾今天都在關心選舉結果，希望能夠符合民眾的期待，也就是他所說的「邪不勝正」。

不過，郭台銘今天是單獨一人出現在投開票所，他解釋，妻子曾馨瑩戶籍已經移到台北市信義路，自己戶籍留在最值得紀念的房子，也就是起家厝，今天2人是各自投票。

國民黨主席朱立倫陪同黨籍桃園市長候選人張善政投票時，穿著國民黨外套，被質疑違反選罷法。（聯合新聞網）

【14:20】國民黨主席朱立倫上午陪同黨籍桃園市長候選人張善政投完票後，回到故鄉八德投票。有Facebook專頁「我是中壢人」發現，朱立倫投票時所穿的外套印有「KMT」（國民黨），並質疑違反選罷法規定，恐遭罰款50萬至5000萬元新台幣。

據悉，台灣選罷法第65條第1項第3款規定，如果投票期間在投開票所穿戴或標示特定政黨、候選人的服裝、物品等，場所人員要求離去也不聽，將面臨刑事處罰。但由於朱立倫當下沒有被選務人員制止，是否有刑責引發爭論。

【12:03】民進黨桃園市長鄭文燦上午到戶籍所在地、母校八德大安國小進行投票，完成投票後與一同出席的親兄弟姐妹共七人合影留念。接受台媒訪問時，鄭文燦還鼓勵大家踴躍投票。

桃園市長鄭文燦與一同前往投票的兄弟姐妹合照，台媒稱長得好像。（聯合新聞網）

【9:30】國民黨台北市長候選人蔣萬安早上約9時半以一身灰色毛衣現身大直永安國小投票所，約5分鐘後完成投票。他向在場媒體表示，他心情非常放鬆，為前一天冒著風雨前來選前之夜的朋友感到非常感動，並表示感謝。他又感謝太太昨日在雨中陪同他，今早出門時，對方還特別跟他說「加油」。

【9:20】選前因博士論文被指抄襲，而備受關注的民眾黨新竹市長候選人高虹安抵達新竹市豐功里投票所投票，她表示昨天睡得非常的香，有一種終於走到最後一哩路，把事情做完的感覺。

【9:00】蔡英文總統現身自己戶籍地投票所新北市永和區秀朗國小投票，並於投票後前往投票場所外30公尺發表談話。她呼籲，不論天氣情況，大家都踴躍投票以決定未來，同時也要記得投18歲修憲複決案。被問及心情如何時，她表示很好，強調這是台灣滿關鍵的時刻。

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【9:00】前總統陳水扁穿著紅色的上衣、拄著拐杖 ，前往住處旁的台南市衛生局投票所投票，其看起來精神相當不錯，並鼓勵大家踴躍投票。現場有媒體想要詢問他有關於2024年總統大選的看法，他則微笑搖手拒絕，未有進一步的回應。

【8:30】民進黨台北市長候選人陳時中身穿灰色短袖上衣，和次子陳彥安一起到投票所。投完票後，他受訪表示早上起來心情很好、睡得很好，自己用輕鬆的心情來投票，該努力的都做了，心情更放得下來。對於開票前規劃，他坦言這幾個小時蠻難熬的，能睡得著就睡一下，可能看一些訊息為重。

【8:00】投票正式開始。行政院長蘇貞昌與妻子詹秀齡，一同前往新北市樹林區育林國中投開票所投票，蘇貞昌表示，台灣能夠有投票權是非常幸福的事，請大家一定要出來投票。另台北市長柯文哲也偕同妻子陳佩琪到金甌女中投開票所投下神聖一票，柯表示自己持平常心，民眾只要用理智判斷就好，「我們還是相信選民的智慧。」