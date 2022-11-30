台下修明年經濟成長率「保3」落空　歐美晶片法案添前景陰霾

台灣行政院主計總處11月29日宣布下修今明年經濟成長率至3.06%及2.75%，宣告明年「保3」恐落空。值得注意的是，官方特別點名各地晶片法案是影響台灣經濟前景的重要不確定性，相當罕見。



台灣主計總處列出影響台灣經濟前景的4大不確定性，分別是中國大陸封控措施調整進程對全球經濟的影響，各國貨幣政策與美元走勢對國際金融市場的衝擊，美國晶片法案及歐洲類似法案對全球半導體供應鏈調整的影響，以及俄烏戰爭、中東地區地緣政治風險與極端氣候等對國際原物料價格走勢的影響。

觀察過去主計總處所列的不確定性，多是地緣政治、主要經濟體貨幣政策走勢等大方向議題，這次具體點出「晶片法案」、「半導體」特定政策與產業，相當罕見。

2022年3月9日，美國總統拜登在白宮發表講話，支持鼓勵國內製造和加強晶片供應鏈的立法。（AP）

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，歐美的晶片法案對於台灣產業有直接及間接的影響，當法案限制設備或特定技術不能出口，會直接影響台灣業者出口，若是限制有些項目不得在中國大陸生產，則間接影響業者下單，或是得轉移至其他地方生產，甚至客戶不一定再對台灣下單。

「我們覺得是影響關鍵產業的重要因素」，蔡鈺泰坦言，國際晶片法案措施對於台灣廠商未來生產、出口具有不確定性，半導體又是重點產業，儘管現在難以量化國外晶片法案的影響程度，這仍是影響台灣經濟走勢的重要不確定因素，值得密切關注。