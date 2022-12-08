台學者：中共對台政策轉守為攻　「軟的不會更軟，硬的可能更硬」

針對兩岸關係未來走勢，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山周四（8日）表示，未來5年，中共的對台重點將是「反對外部勢力干涉」，軟硬兩手的作法可能轉變成「軟的不會更軟，硬的可能更硬」。



趙春山在台北出席由政治大學國關中心主辦、陸委會等單位協辦的「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會，並發表主題演講。他表示，中共的對台政策將「轉守為攻」並具有急迫感，如大陸智庫人士近期指出未來5年是「解決台灣的關鍵時期」，而且2027年也是中共總書記習近平第三任期結束的時候，習或因此感到「時不我予」。

趙春山指未來5年，中共的對台重點將是「反對外部勢力干涉」。（中國時報）

在二十大報告中，北京對台主軸為「反獨與反外部勢力」。趙春山認為，未來5年，中共的對台工作重點將是「反對外部勢力干涉」，反而「反獨」是一個假議題，因中共明白台獨不會發生，從李登輝時代到現時的蔡英文都沒有主張台獨，美國也不會支持。他又指，以往有「軟的更軟、硬的更硬」的說法，但根據近期與大陸智庫人士交流，其可能會轉變成「軟的不會更軟，硬的可能更硬」。

對於中共的「兩制台灣方案」，趙認為，「促談」仍會以「九二共識」為政治基礎，但「九二共識」被添加了新材料，已非原味，中共會在經濟、軍事和外交各方面對台進行極限施壓，迫使台灣接受方案，或自己提出統一方案進行兩岸協商。他又指，中共智庫正針對「可操之在我」的部分，積極進行統一後的台灣「治理研究」。未來5年，台灣面臨的是「促統」，而非中共「反獨」的問題。