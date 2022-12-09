大陸無預警下再禁台漁產品　蘇貞昌批「又來了」：違國際貿易做法

中國海關總署昨日（8日）突然宣佈禁止台灣漁水產加工品入關，秋刀魚、魷魚和午仔魚在列，全台過百家業者受影響。對此，農委會副主委陳駿季表示，大陸方面沒有主動通知，期待透過補件程序盡快讓業者獲准出口。而行政院長蘇貞昌亦在今日（9）表示「又來了」，稱中國大陸違反國際貿易做法。



蘇貞昌表示，大陸違反世界貿易組織（WTO）相關貿易規範及世界貿易通例，要求進口的相關食品都要進行申報，且對台灣特別嚴苛，現在又在無預警也沒聯繫之下，繼過去鳳梨（菠蘿）、釋迦、石斑魚之後再禁止台灣相關水產品進口。

蘇貞昌批評大陸違反國際貿易做法。（聯合報）

蘇稱，政府對於大陸違反國際貿易，除將會依管道申訴，也會思考對於養殖、捕撈等產業等相關業者要如何減少受害，並會為漁民打開更多外銷通路市場。就像過往石斑魚的案例，銷量甚至比預期高，鳳梨價格也得以維持，在本土銷售和保存、加工上，做法都會更精進，努力不讓相關業者受到損害。

國民黨智庫執行長柯志恩亦表示，今年6月，大陸已禁止台灣石斑、白帶魚，那現在又發生午仔魚被禁，對屏東、高雄漁民影響巨大，相關單位應盡速釐清禁止原因，才能讓業界提早因應。她又指，以往兩岸農漁產品有溝通平台，應該恢復對話。

農委會副主委陳駿季昨日曾表示，從中國海關總數查到，台灣共有800多件的水產品業者暫停銷往大陸，其中600多件被禁止是因為這些業者沒有申請補件、或者轉移市場等等因素，本身沒有意願申請、或已被廢證。台灣現在目前銷往大陸，大概有100多家業者提出補件申請（申請案期限到今年8月31日止），僅有1家允許輸中，至於銷售甚麼品項水產品，農委會仍在調查。

陳駿季後來表示，中國海關總署沒有主動告知，農委會也不了解審查的明確程序，是查閱其官網掌握情況，重申會經由衛福部食藥署聯繫陸方，但今天還沒跟食藥署了解聯繫後的情況，農委會期望透過補件程序，讓這些業者得以將水產品輸到大陸。

今年6月10日，中國大陸亦宣布禁止台灣石斑魚輸入。（聯合報）

據農委會官網統計，疫情前的2019年，台灣出口大陸水產總值78.8億元（新台幣．下同，約20億港元），暫停輸入石斑、竹筴魚及白帶魚近25億元（約6.35億港元）、約占3成。近日100多家業者無法輸入水產品，以魷魚36.86億元（約9.37億港元）最多。