Chanel手袋、CELINE皮帶旅途中被盜　台網紅特意飛回首爾報警

時常分享旅遊影片的YouTuber「心甜Christy」日前到韓國旅遊，原本9天8夜是一趟開心的旅程，不料回到台灣才發現，放在行李中的精品包和皮帶竟失竊，興奮心情瞬間轉為氣憤和失落，也決定再次飛回首爾報案，希望遭竊事件能順利解決。



心甜日前透過YouTube影片及IG發文透露，11月6日至14日前往韓國旅遊，14日深夜回台，當天於住家整理行李時發現，藏着精品的鞋盒竟是空的，原本放在裏面的 Chanel 手袋和CELINE皮帶不翼而飛，把所有行李翻找一遍確認都沒有看到，才意識到自己真的遭竊。

即睇心甜Christy失物後再返韓國報案狀況及更多照片：

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遭竊精品是心甜從台灣帶去韓國拍照用的，9天行程中，只有1天拿出來使用，之後就拿不織布、防塵袋裝好放在一個普通的鞋盒裏，上層還蓋再有一層防塵袋才蓋起來，鞋盒外也用衣物蓋住，可見小偷是一層層翻過她的行李才找到價值台幣20萬元的精品並帶走。

由於除了拍照那一天外，其他時間都未曾再拿出來過，心甜懷疑是在酒店遭竊，尤其是退房後將行李寄放於飯店約7小時的時間最為可疑，11月15日早上她電聯駐韓代表處及酒店，確認若想報警，必須要本人到韓國才能進行，16日收到酒店提供房務人員進房打掃的刷卡時間紀錄，對方同時表示有詢問過工作人員，都得到除了垃圾以外，沒有觸碰過房客個人物品的答案，並承諾若有需要更多監視器畫面，報警後酒店願意配合提供給警方。

11月16日心甜當機立斷決定飛回首爾，隔天便由駐韓代表處工作人員陪同報案，她坦言覺得非常難過，因為從來沒有發生過被竊案件，所以對行李箱鎖壞掉未上鎖這件事沒有特別在意，住在同一間酒店8天也沒有每一天打開行李檢查貴重物品是否還在，自責自己不夠有戒心，「太信任酒店是安全的」 。

此外，心甜表示會這麼難過不只是因為物品價格昂貴，主要因為這是她費心許久，挑給自己的30歲生日禮物，對她來說別具意義，沒想到會因此遺失，說到傷心處忍不住掉下眼淚。事後她在Instagram上坦言，在韓國旅遊期間拍了很多照片、影片，整趟旅程非常開心，偏偏在最後遭遇了不好的事情，瞬間有「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」的感覺，心情受到很大的影響，但轉念一想覺得好人、善良的人還是很多，事情發生後能做的都做了，現在只能等待韓國警方聯繫，而在韓國拍攝的旅遊影片仍會分享給粉絲觀看。

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