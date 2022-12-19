穩外貿風險加深　陸學者：港澳台企業未來留陸難度大

大陸《財經週刊》日前在北京以「2023：預測與戰略」為題舉行年會，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生與會發言，認為2023年全球約有三分之一的經濟體會陷入經濟萎縮，同時港澳台企業目前在大陸經營困難，北京如何能夠把過去40年伴隨改革開放的港澳台企業留住的難度很大。



張燕生17日在年會席間，挑明當前全球化已經停滯，「黃金時代結束了」，預料全球明年約有三分之一經濟體陷入經濟萎縮的危機下，全球供應鏈也將隨之重塑。

全球經濟放緩導致部分嚴重依靠外貿的國家面臨較大的經濟下行壓力。（VCG）

張燕生認為，全球跨國企業正在構建兩個平行的經濟和產業體系，一個是「中國的」，另一個是「中國以外的」。同時，過去三年疫情對世界、對中國的影響都非常大，最大的影響不在於病毒致死率，而在於疫情造成中國和世界之間形成的訊息鴻溝，而這道誤解鴻溝漸行漸遠。

在回應北京如何面對全球供應鏈脫鉤斷鏈風險時，張燕生提及，「一些國家」尋求用時間瓦解中國供應鏈的根基，花十年左右把全球供應鏈對中國的依賴降到40%以下；因此，中美迫切需要管控彼此之間的分歧和風險，以最大限度地降低不確定性。

與此同時，張燕生預期，2023年中國穩外貿的風險將會明顯加大。理由是今年4月中國外貿進出口增幅僅有0.1%，到了11月增幅還是0.1%，「從谷底再次回到谷底」。

張燕生表示，今年1月至11月，中國加工貿易年增率僅1.3%，這代表港澳台企業在中國的經營「非常難」。他接觸的很多台商企業協會會長就反映，他們的訂單損失了50%；如何能夠把過去40年伴隨改革開放的港澳台企業留住，難度很大。張燕生並列舉今年1月至11月，中國境內外資企業進出口增幅僅有0.1%，占整體比重已降到33.1%；因此2023年如何穩住外資，也是中國的重要課題。