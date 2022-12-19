穩外貿風險加深 陸學者：港澳台企業未來留陸難度大
撰文：陳鄭為
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大陸《財經週刊》日前在北京以「2023：預測與戰略」為題舉行年會，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生與會發言，認為2023年全球約有三分之一的經濟體會陷入經濟萎縮，同時港澳台企業目前在大陸經營困難，北京如何能夠把過去40年伴隨改革開放的港澳台企業留住的難度很大。
張燕生17日在年會席間，挑明當前全球化已經停滯，「黃金時代結束了」，預料全球明年約有三分之一經濟體陷入經濟萎縮的危機下，全球供應鏈也將隨之重塑。
張燕生認為，全球跨國企業正在構建兩個平行的經濟和產業體系，一個是「中國的」，另一個是「中國以外的」。同時，過去三年疫情對世界、對中國的影響都非常大，最大的影響不在於病毒致死率，而在於疫情造成中國和世界之間形成的訊息鴻溝，而這道誤解鴻溝漸行漸遠。
在回應北京如何面對全球供應鏈脫鉤斷鏈風險時，張燕生提及，「一些國家」尋求用時間瓦解中國供應鏈的根基，花十年左右把全球供應鏈對中國的依賴降到40%以下；因此，中美迫切需要管控彼此之間的分歧和風險，以最大限度地降低不確定性。
與此同時，張燕生預期，2023年中國穩外貿的風險將會明顯加大。理由是今年4月中國外貿進出口增幅僅有0.1%，到了11月增幅還是0.1%，「從谷底再次回到谷底」。
張燕生表示，今年1月至11月，中國加工貿易年增率僅1.3%，這代表港澳台企業在中國的經營「非常難」。他接觸的很多台商企業協會會長就反映，他們的訂單損失了50%；如何能夠把過去40年伴隨改革開放的港澳台企業留住，難度很大。張燕生並列舉今年1月至11月，中國境內外資企業進出口增幅僅有0.1%，占整體比重已降到33.1%；因此2023年如何穩住外資，也是中國的重要課題。