台灣知名美女髮型師吸毒被捕　媽媽「暖心一句話」令她當場落淚

台灣新北市蘆洲地區一名頗負盛名的陳姓女髮型師，因手藝精良在大台北地區擁有許多熟客，但當地警方日前接獲線報，指稱陳女（37歲）有吸食安非他命行為，台北市文山一分局復興所警方獲報後向新北地檢署申請搜索票，13日到蘆洲區陳女住處搜索，當場發現吸食器及毒品殘渣，依法將她逮捕偵辦。



文山一警方調查，發現陳女是雙北地區頗富盛名的髮型師，當地警方登門搜索時發現屋內擺滿琳瑯滿目的名牌精品，警方粗估她年薪約在百萬元台幣以上，陳女遭警方查扣毒品吸食器後解釋，她因誤交損友，才會染上吸食安非他命提神惡習，警方當場查扣三組毒品吸食器，依法將她逮捕帶回調查。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

當地警方調查，陳女曾任某知名造型店資深設計師，後來更創立髮藝造型集團擔任總監，在美髮造型界頗負盛名，陳女生活單純卻染上吸毒惡習，被捕後仍顧慮家人感受，想打電話跟母親報平安，她致電母親表示自己吸毒被捕，未料年邁老母沒有見怪，還擔心她落網時天冷，身上衣物是否足夠，也讓陳女忍不住落淚。

陳女坦承吸毒，並感到相當後悔，警訊後將陳女依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

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