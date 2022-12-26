性感網紅翎熹意外當選台灣議員　豐滿身材竟不及「超長名牌」吸睛

台灣顏姓網紅直播主「Molly翎熹」，把自己的名字改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，參選此次嘉義市議員選舉，以2813票爆冷當選議員，成為此次大黑馬。昨（25日）透過社交平台曬出自己在議場「JoJo立」的照片，超長的名牌也引起討論。



嘉義市第11屆議員昨日上午就職，除了正副議長備受關注，「Molly翎熹」的一舉一動也脫穎而出成為「嬌」點。她在Facebook、IG上貼出自己與名牌的合照，並寫到「在議場JoJo立的我！」，既霸氣又有個人風格。

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從「Molly翎熹」貼出的照片可以看到，她桌上的名牌非常長，上頭確確實實寫著「議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，因為名字太長，所以字體甚至比「議員」2字還要小；其他議員中文名字下會有英譯，她的則是寫上「Molly」。

名牌曝光後，掀起不少網友討論，短短半天就超過1.5萬讚，粉絲也興奮留言「不分藍綠的男立委都不知道眼睛要看哪了」、「我以為英文名字會照翻，是不是太難為名牌了」、「想看印章」、「穿這樣打架會不方便嗎」、「趕快推動性專區」。

「Molly翎熹」議場霸氣JoJo立。（IG@olamolly76）

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