畫面曝光｜居台港女插畫家為老翁抱不平　遭巴士司機開車撞兼毆打

近日，台中一名巴士司機辱罵長者乘客，車上一名居台的梁姓香港女插畫家見義勇為替老翁發聲，結果慘遭司機開車撞倒、拳毆致傷，事件在港台兩地廣受關注。

事發經過影像在26日（周一）曝光，其中可見梁女擋在巴士車前質問司機，卻慘遭巴士撞倒的經過，更可見巴士司機推倒梁女，還毆打對方的畫面。



居台港女插畫家慘遭開車撞、推跌拳毆畫面曝光（點圖放大）：

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據早前報道，該名居於台中的梁姓女插畫家上周四（22日）發文，講述自己當日上午乘搭巴士時，一名年近八旬的老翁因行動不便，上車時較緩慢，稍為耽誤時間，卻遭司機破口大罵：「像你這種老人真不該搭公車！害我誤點！行動不便就該坐計程車！或者叫家人接送！」

司機一路大罵，梁女見狀為老翁打抱不平，出言理論，未料司機訛稱壞車將所有乘客趕走。梁女無奈攙扶老翁過馬路時，卻發現司機企圖開車離開，遂憤而衝前站在巴士前與司機對質，未料後者開車將她撞倒，更衝下車施暴，拳毆其頭背及按在桌面施襲。

梁女其後到醫院驗傷及到派出所備案，醫生初步診斷其頭部鈍傷、背部挫傷及左側膝部挫傷。司機和公司代表到派出所提出調解，對方曾「推卸責任、假裝失憶、捩橫折曲」，直至警方建議梁女考慮提告，對方才下跪鞠躬致歉，她最終以6000元（新台幣，下同）接受和解。

未料簽和解書後，梁女才發現對方在調解書「聲請人」一欄，除了司機個人資料外，還加入公司資料，即她也連帶放棄向公司爭取賠償，而對方不曾就此作出解釋。後來她再與巴士公司聯絡，對方亦不保證將肇事司機解僱。

點圖觀看涉事插畫家部分作品：

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涉事的梁姓香港女插畫家「樹山鳥」喜歡以雀鳥為主題進行創作。她昨日（25日）在Facebook更新現況時稱，「這幾天一直在睡覺，瘀青和肌肉酸痛還好，最煩人的是左邊胸腔一直隱隱作痛，呼吸痛、每一下抽鼻子都痛、怎麼動都痛」。

公司：司機已下跪道歉

台中客運公司的林經理向《香港01》表示，涉事司機已經被公司記兩大過處分，也已向女事主賠償6000元。他強調，司機在調解現場曾向女事主下跪道歉，「一個60多歲的司機當眾向30多歲女生下跪，他該受到懲罰，法律的、公司內部的都執行了。不清楚還要（司機）怎麼做」。

林經理解釋，在台灣的調解委員會調解等同於有法律效率，「是正式的調解，不是私下調解，有法律效力的」。雖然他不在調解現場，但當時女事主既然已經接受法定的調解，現在又出來這樣說，「讓駕駛（司機）情何以堪」。

對於案發當時，司機是否有推倒和傷害女乘客的情況，林經理表示，他有翻查閉路電視紀錄，他推測司機當時應該是因為該名乘客擋在車道前，「可能是想要把她推開」，但因為他不在現場，不太清楚具體的情況。

林經理表示，既然已經接受懲處，希望外界不要再討伐涉事司機，「該受的他都受了。而且法律程序已經走完了」。